Биржи фриланса набирают все большую популярность среди свердловчан

Интересно, что жители Среднего Урала предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно в понедельник и вторник. На начало недели приходится максимальный объем трафика передачи данных. При этом отдыхать от удаленной работы свердловчане любят, как и все офисные сотрудники, в выходные. Отмечается также, что с начала года самым активным месяцем для удаленных работников стал январь.