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Posted 20 ноября, 09:17

Published 20 ноября, 09:17

Modified 20 ноября, 11:21

Updated 20 ноября, 11:21

Биржи фриланса набирают все большую популярность среди свердловчан

Биржи фриланса набирают все большую популярность среди свердловчан

20 ноября 2024, 09:17
Фото: Дина Павленко.
Реклама. ПАО «МегаФон». erid: LjN8K6LKp
Жители Свердловской области все чаще задумываются о смене постоянного графика работы на более гибкий, а также предпочитают работать из дома. Согласно мнению аналитиков мегаФона, в октябре 2024-го интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информация, собранная на основе обезличенных данных абонентов оператора, свидетельствует о том, что наиболее популярной платформой для поиска заказов у свердловчан является Behance. На нее приходится около 68% от всего использованного объема данных на тематических сайтах. В тройку лидеров вошли фриланс-маркетплейс Kwork и биржа FL, которые занимают 18% и 8% соответственно.

Интересно, что жители Среднего Урала предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно в понедельник и вторник. На начало недели приходится максимальный объем трафика передачи данных. При этом отдыхать от удаленной работы свердловчане любят, как и все офисные сотрудники, в выходные. Отмечается также, что с начала года самым активным месяцем для удаленных работников стал январь.

Кроме того, аналитики назвали категории жителей области, которые чаще всего интересуются ресурсами для фрилансеров. Так, больше всего переданных данных приходится на людей в возрасте от 35 до 44 лет — 42%. Женщины обеспечивают 56% трафика, а мужчины — 44%.

Свердловчане активно ищут профессионалов и предлагают свои услуги на биржах фриланса, что подтверждает растущий трафик на тематические сайты. При помощи мобильного интернета специалисты легко и быстро могут связаться с заказчиком, дистанционно выполнить задачи и отправить результат. МегаФон продолжает развивать свою сеть, чтобы у фрилансеров был стабильный доступ к мобильному интернету вне зависимости от места работы и нагрузки на сеть. С начала года мы построили и модернизировали свыше 1000 объектов в регионе, — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
#Анастасия Имамахметова#Аналитика#Россия#Свердловская область#Работа#Мегафон#Исследование#График работы#Мобильный интернет#Екатеринбург#Удаленная работа
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