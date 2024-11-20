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Posted 20 ноября, 11:53

Published 20 ноября, 11:53

Modified 20 ноября, 11:55

Updated 20 ноября, 11:55

Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле

Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле

20 ноября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошло возгорание автомобилей ВАЗ и Hyundai. Происшествие случилось вечером 19 ноября 2024 года.

Возгорание машин случилось на улице Карла Маркса. На место происшествие выезжали четыре сотрудника МЧС, рассказали в пресс-службе региональной экстренной службы.

В результате пожара пострадал человек. Специалисты вытащили его из автомобиля с помощью специального инструмента. В автоинспекции выясняются причины случившегося.

Напомним, 17 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся ресторан, который находится в районе Гальянки.

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