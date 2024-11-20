Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле

Posted 20 ноября, 11:53
Published 20 ноября, 11:53
Modified 20 ноября, 11:55
Updated 20 ноября, 11:55
Возгорание машин случилось на улице Карла Маркса. На место происшествие выезжали четыре сотрудника МЧС, рассказали в пресс-службе региональной экстренной службы.
В результате пожара пострадал человек. Специалисты вытащили его из автомобиля с помощью специального инструмента. В автоинспекции выясняются причины случившегося.
Напомним, 17 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся ресторан, который находится в районе Гальянки.