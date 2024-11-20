tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 08:30

Published 20 ноября, 08:30

Modified 20 ноября, 08:32

Updated 20 ноября, 08:32

Два нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейда

Два нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейда

20 ноября 2024, 08:30
Фото: Telegram-канал «Патрульный участок».
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Проверка прошла 18 ноября 2024 года.

Мероприятие проводилось в Кировском районе. За время рейда правоохранители проверили 127 иностранцев, 17 из них отвезли в отделение, чтобы проверить их данные по базам учета. В итоге было выявлено два нарушителя, рассказали в пресс-службе областного МВД.

Нелегальных мигрантов отправили в спецпомещение для задержанных. Их могут депортировать из страны.

Напомним, ранее в Екатеринбурге были задержаны во время рейда 14 незаконных мигрантов.

Полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного законаПолицейские в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов в хостелеМигрантов-нелегалов в Екатеринбурге проверили на причастность к преступлениям
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Полиция#Закон#Рейд#Мигранты#Мероприятие#Задержание#Нарушения#Нелегалы#Задержанные#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика