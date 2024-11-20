Два нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейда

Мероприятие проводилось в Кировском районе. За время рейда правоохранители проверили 127 иностранцев, 17 из них отвезли в отделение, чтобы проверить их данные по базам учета. В итоге было выявлено два нарушителя, рассказали в пресс-службе областного МВД.