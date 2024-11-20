Два нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейда

Posted 20 ноября, 08:30
Published 20 ноября, 08:30
Modified 20 ноября, 08:32
Updated 20 ноября, 08:32
Мероприятие проводилось в Кировском районе. За время рейда правоохранители проверили 127 иностранцев, 17 из них отвезли в отделение, чтобы проверить их данные по базам учета. В итоге было выявлено два нарушителя, рассказали в пресс-службе областного МВД.
Нелегальных мигрантов отправили в спецпомещение для задержанных. Их могут депортировать из страны.
Напомним, ранее в Екатеринбурге были задержаны во время рейда 14 незаконных мигрантов.