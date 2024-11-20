Ефимов: На сайте правительства Москвы опубликовали более 40 проектов решений о КРТ

По его словам, за десять месяцев 2024 года в столице опубликовали 41 проект КРТ, учитывающий потребности каждого района. В рамках этих проектов планируется строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Ефимов отметил, что общий объем инвестиций оценивается в 3,25 триллиона рублей, а ежегодный экономический эффект для бюджета города превысит 185 миллиардов рублей. Также предполагается, что реализация проектов позволит создать более 91 тысячи новых рабочих мест, сообщается на сайте stroi.mos.ru.