Ефимов: На сайте правительства Москвы опубликовали более 40 проектов решений о КРТ

Posted 20 ноября, 16:25
Published 20 ноября, 16:25
Modified 20 ноября, 16:25
Updated 20 ноября, 16:25
По его словам, за десять месяцев 2024 года в столице опубликовали 41 проект КРТ, учитывающий потребности каждого района. В рамках этих проектов планируется строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Ефимов отметил, что общий объем инвестиций оценивается в 3,25 триллиона рублей, а ежегодный экономический эффект для бюджета города превысит 185 миллиардов рублей. Также предполагается, что реализация проектов позволит создать более 91 тысячи новых рабочих мест, сообщается на сайте stroi.mos.ru.
Как уточнил министр правительства Москвы Максим Гаман, из общего объема запланированного строительства более 4,5 миллиона квадратных метров составит новое жилье, в том числе для программы реновации. Кроме того, в рамках проектов предусмотрено возведение свыше 5,4 миллиона квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Все территории будут благоустроены и озеленены.
Наибольшее количество проектов, по данным властей, реализуется в Южном административном округе (12 проектов), затем следуют Западный округ (7), Северо-Восточный и Юго-Западный округа (по 5 проектов). На востоке Москвы предусмотрена реорганизация трех крупных участков.
Программа КРТ, как подчеркивают в правительстве Москвы, направлена на преобразование малоэффективно используемых территорий и создание современных городских кварталов с развитой инфраструктурой. На данный момент в Москве разрабатывается и реализуется 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.