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Posted 20 ноября, 08:50

Published 20 ноября, 08:50

Modified 20 ноября, 09:14

Updated 20 ноября, 09:14

Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру с просьбой проверить депутата Ильтякова

Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру с просьбой проверить депутата Ильтякова

20 ноября 2024, 08:50
Бывший следователь из Екатеринбурга пожаловалась на депутата, назвавшего поддерживающих аборты девушек «чучелами».

Несколько дней назад депутат из Курганской области Александр Ильтяков поднял волну негодования в обществе хамством в адрес женщин, которые решаются на аборт. Он обозвал их «чучелами» и заявил, что они обязаны производить потомство, пока работает «рожалка».

Кроме того, представитель власти высказался, что СВО началось из-за женщин. Свое мнение он назвал сухими фактами.

По поводу данных высказываний экс-следователь СКР из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала заявление в прокуратуру. Она попросила проверить Ильтякова на разжигание ненависти», пишет 66.Ру.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Депутат#Екатеринбург#Инцидент#Аборты
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