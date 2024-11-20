Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру с просьбой проверить депутата Ильтякова

Posted 20 ноября, 08:50
Published 20 ноября, 08:50
Modified 20 ноября, 09:14
Updated 20 ноября, 09:14
Несколько дней назад депутат из Курганской области Александр Ильтяков поднял волну негодования в обществе хамством в адрес женщин, которые решаются на аборт. Он обозвал их «чучелами» и заявил, что они обязаны производить потомство, пока работает «рожалка».
Кроме того, представитель власти высказался, что СВО началось из-за женщин. Свое мнение он назвал сухими фактами.
По поводу данных высказываний экс-следователь СКР из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала заявление в прокуратуру. Она попросила проверить Ильтякова на разжигание ненависти», пишет 66.Ру.
Ранее свердловчанок призвали срочно рожать сварщиков и маляров.