Если плесень пожирает урожай в погребе, попробуйте этот трюк: у грибка нет шансов

Плесень часто сопровождается затхлым или неприятным запахом, который может проникать в хранящиеся в погребе продукты и вещи, ухудшая их качество. А еще она опасна для здоровья: при вдыхании споры вызывают респираторные проблемы, аллергические реакции, раздражение глаз и кожи, а также обострение астмы, особенно у чувствительных людей или у тех, у кого уже есть заболевания дыхательной системы.