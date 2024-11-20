Если плесень пожирает урожай в погребе, попробуйте этот трюк: у грибка нет шансов

Posted 20 ноября, 15:48
Published 20 ноября, 15:48
Modified 20 ноября, 15:50
Updated 20 ноября, 15:50
Плесень, этот микроскопический грибок, обладает удивительной разрушительной силой. Мы уже сказали, что она может в считанные недели погубить урожай, который вы так старательно растили летом. Кроме того, плесень способствует разрушению строительных материалов, особенно если это древесина, картон или гипсокартон. Со временем плесень может привести к ослаблению конструкций, что потребует серьезного ремонта.
Плесень часто сопровождается затхлым или неприятным запахом, который может проникать в хранящиеся в погребе продукты и вещи, ухудшая их качество. А еще она опасна для здоровья: при вдыхании споры вызывают респираторные проблемы, аллергические реакции, раздражение глаз и кожи, а также обострение астмы, особенно у чувствительных людей или у тех, у кого уже есть заболевания дыхательной системы.
Специалисты портала demold.ru советуют обработать погреб, в котором завелась белая плесень, формалином.
Даже один зараженный овощ или фрукт спровоцирует поражение патогеном и порчу других продуктовых запасов, находящихся на хранении, — предупреждают эксперты.
Делать это нужно очнеь осторожно из-за сильной токсичности формалина. Вот общий алгоритм действий:
Наденьте защитную одежду, которая должна включать перчатки, маску или респиратор с фильтром (по возможности предназначенным для работы с химическими веществами), а также очки. Убедитесь, что погреб хорошо проветривается. Если в нем нет вентиляции, организуйте ее с помощью вентиляторов.
Удалите все посторонние предметы из погреба, включая продукты. Тщательно удалите всю видимую плесень с поверхностей с помощью жесткой щетки или скребка. При необходимости также протрите поверхности с уксусом или содовым раствором для первичной очистки.
Сделайте раствор, используя пять литров воды, 200 граммов формалина и 200 граммов извести. Нанесите формалин на стены — для этого лучше всего использовать широкую кисть либо валик.
После обработки оставьте погреб открытым и проветривайте его минимум 48 часов, чтобы пары формалина испарились и концентрация снизилась до безопасного уровня. Для дополнительной защиты обработанные поверхности можно покрыть противогрибковым средством или краской с антисептическими свойствами.
В будущем, чтобы предотвратить появление в погребе белой плесени, установите систему вентиляции и контролируйте уровень влажности.
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