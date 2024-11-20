Формальдегид превысил норму в 1,4 раза в Нижнем Тагиле 15 ноября

Posted 20 ноября, 10:50
Published 20 ноября, 10:50
Modified 20 ноября, 10:53
Updated 20 ноября, 10:53
Судя по официальным данным «Уральского УГМС», 15 ноября в Нижнем Тагиле жители и гости города дышали формальдегидом. Его максимальная концентрация составила 1,4 ПДК. При норме в 0,05 мг/м3, его содержание в указанный день достигло 0,07 мг/м3.
Такой результат показал стационарный пост, расположенный на Сухоложском поселке.
Отметим, что HCHO может вызывать боль в груди, слезоточивость, чихание, кашель, тошноту и затрудненное дыхание.
Ранее, 2 ноября, в Нижнем Тагиле превышал норму сероводород. Позже — 6 ноября — на датчиках приборов появились отметки о наличии в городе и сероводорода, и формальдегида.