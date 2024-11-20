Формальдегид превысил норму в 1,4 раза в Нижнем Тагиле 15 ноября

Судя по официальным данным «Уральского УГМС», 15 ноября в Нижнем Тагиле жители и гости города дышали формальдегидом. Его максимальная концентрация составила 1,4 ПДК. При норме в 0,05 мг/м3, его содержание в указанный день достигло 0,07 мг/м3.