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Posted 20 ноября, 10:50

Published 20 ноября, 10:50

Modified 20 ноября, 10:53

Updated 20 ноября, 10:53

Формальдегид превысил норму в 1,4 раза в Нижнем Тагиле 15 ноября

Формальдегид превысил норму в 1,4 раза в Нижнем Тагиле 15 ноября

20 ноября 2024, 10:50
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле на минувшей неделе было зафиксировано превышение по формальдегиду в 1,4 раза.

Судя по официальным данным «Уральского УГМС», 15 ноября в Нижнем Тагиле жители и гости города дышали формальдегидом. Его максимальная концентрация составила 1,4 ПДК. При норме в 0,05 мг/м3, его содержание в указанный день достигло 0,07 мг/м3.

Такой результат показал стационарный пост, расположенный на Сухоложском поселке.

Отметим, что HCHO может вызывать боль в груди, слезоточивость, чихание, кашель, тошноту и затрудненное дыхание.

Ранее, 2 ноября, в Нижнем Тагиле превышал норму сероводород. Позже — 6 ноября — на датчиках приборов появились отметки о наличии в городе и сероводорода, и формальдегида.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Нарушение#УГМС#Замеры#Нормативы#Екатеринбург#Сероводород#Формальдегид#Уральский УГМС#Вредные выбросы
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