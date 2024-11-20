Из творога и бананов готовлю умопомрачительный завтрак: родные просят его каждый день

Posted 20 ноября, 13:57
Published 20 ноября, 13:57
Modified 20 ноября, 13:59
Updated 20 ноября, 13:59
Завтрак из творога и банана обладает множеством полезных свойств, которые делают его отличным выбором для начала дня. Творог считается отличным источником белка, который важен для восстановления и роста мышечной ткани. Белок также способствует длительному чувству сытости — это помогает контролировать аппетит на протяжении дня. Бананы, в свою очередь, содержат витамин C, витамин B6, калий и магний. Эти микроэлементы поддерживают работу сердца, нервной системы и улучшают общее состояние здоровья. А еще бананы являются хорошим источником сложных углеводов и природных сахаров, которые обеспечивают быстрый прилив энергии. Это особенно полезно утром, когда энергетические запасы организма еще не восстановлены после ночного сна.
Приготовьте следующие ингредиенты для вкусного и полезного завтрака:
Очистите банан и нарежьте его на небольшие кусочки. Поместите творог в миску и добавьте нарезанные кусочки банана. Далее добавляем сахар и ванилин. Все хорошенько перемешиваем и даем смеси постоять.
Тем временем открываем упаковку с лавашом и нарезаем его пластами так, чтобы в них было удобно заворачивать начинку. Далее кладем начинку на лаваш и сворачиваем его в трубочки — должно получиться около шести порций.
Сверху трубочки обмазываем яичным желтком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Бананово-творожная начинка в лаваше будет запекаться около 15 минут. Затем достаньте румяные трубочки, слегка остудите и можно подавать на стол.
Получилось умопомрачительно вкусное лакомство, которое прекрасно подходит к утреннему кофе. Приятного аппетита!
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Источник: primamedia.ru.