Кафе без правил: антисанитария и нелегальный бизнес в Екатеринбурге

Posted 20 ноября, 08:11
Published 20 ноября, 08:11
Modified 20 ноября, 08:13
Updated 20 ноября, 08:13
В Екатеринбурге на Старой Сортировке по улице Расточная, 23 располагается кафе с полной антисанитарией. Общественник Дмитрий Чукреев рассказал, что владелец заведения родом из Азербайджана, никаких документов на продукты и владение собственностью — нет.
Помещение долгое время оставалось пустым. Саяд Шамиев — бизнесмен, прибывший из столицы Азербайджана, взял его под свою опеку. Он озадачился интерьером — сколотил стены из досок, приобрел стол со стульями. Также поставил технику — бывший в употреблении холодильник и плиты, не внушающие доверия.
Импровизированная кухня представляет собой помещение, источающее неприятный запах, с грязным полом и рабочими поверхностями. В морозильной камере Саяд хранит мясо, на которое нет никаких гарантов качества, сертификатов и других соответствующих документов.
Как и в любом заведении, здесь есть туалет. Однако, кабинка находится на улице. Раковины, чтобы вымыть руки, соответственно, тоже нет.
Саяд не оформлен как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, поэтому оплата в кафе производится исключительно по наличному расчету, либо переводом на личную карту владельца. Таким образом Саяд избегает уплаты налогов.
Напомним, в Карпинске временно закрыли доставку роллов «Ешьте с нами» из-за антисанитарии.