Кафе без правил: антисанитария и нелегальный бизнес в Екатеринбурге

Помещение долгое время оставалось пустым. Саяд Шамиев — бизнесмен, прибывший из столицы Азербайджана, взял его под свою опеку. Он озадачился интерьером — сколотил стены из досок, приобрел стол со стульями. Также поставил технику — бывший в употреблении холодильник и плиты, не внушающие доверия.