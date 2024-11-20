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Posted 20 ноября, 08:11

Published 20 ноября, 08:11

Modified 20 ноября, 08:13

Updated 20 ноября, 08:13

В Екатеринбурге обнаружено кафе с полной антисанитарией и без документов

Кафе без правил: антисанитария и нелегальный бизнес в Екатеринбурге

20 ноября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге обнаружено кафе с полной антисанитарией и без документов

Бизнесмен из Азербайджана открыл сомнительное заведение в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге на Старой Сортировке по улице Расточная, 23 располагается кафе с полной антисанитарией. Общественник Дмитрий Чукреев рассказал, что владелец заведения родом из Азербайджана, никаких документов на продукты и владение собственностью — нет.

Помещение долгое время оставалось пустым. Саяд Шамиев — бизнесмен, прибывший из столицы Азербайджана, взял его под свою опеку. Он озадачился интерьером — сколотил стены из досок, приобрел стол со стульями. Также поставил технику — бывший в употреблении холодильник и плиты, не внушающие доверия.

Импровизированная кухня представляет собой помещение, источающее неприятный запах, с грязным полом и рабочими поверхностями. В морозильной камере Саяд хранит мясо, на которое нет никаких гарантов качества, сертификатов и других соответствующих документов.

Как и в любом заведении, здесь есть туалет. Однако, кабинка находится на улице. Раковины, чтобы вымыть руки, соответственно, тоже нет.

Саяд не оформлен как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, поэтому оплата в кафе производится исключительно по наличному расчету, либо переводом на личную карту владельца. Таким образом Саяд избегает уплаты налогов.

Напомним, в Карпинске временно закрыли доставку роллов «Ешьте с нами» из-за антисанитарии.

В Екатеринбурге службу доставки роллов закрыли на месяц из-за антисанитарии
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#Елизавета Зиборова#Общество#Кафе#Продукты#Антисанитария#Документы#Собственность#Екатеринбург#Нелегальный бизнес
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