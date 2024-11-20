Картошка сварится за 10 минут: просто положите в кастрюлю этот секретный ингредиент

Posted 20 ноября, 11:53
Published 20 ноября, 11:53
Modified 20 ноября, 11:55
Updated 20 ноября, 11:55
Картошка варится долго по нескольким причинам. Во-первых, корнеплод имеет плотную структуру с большим содержанием крахмала. Чтобы мякоть полностью размягчилась, вода должна проникнуть глубоко внутрь и прогреть весь клубень.
Во-вторых, чем больше картофелина, тем дольше будет она вариться. Если ее порезать на более мелкие кусочки, процесс значительно ускорится. В-третьих, вода должна умеренно кипеть, чтобы картошка варилась быстрее. Если слишком сильно убавить огонь, то процесс может занять больше времени.
Разные сорта картофеля требуют разного времени для приготовления. Например, молодая картошка обычно готовится быстрее, чем зрелая, а крахмалистые сорта варятся дольше чем те, в которых содержание вещества ниже.
Если вы хотите значительно сократить время варки картофеля, попробуйте добавить в кастрюлю один секретный ингредиент — кусочек сливочного или ложку растительного масла.
Масло образует на поверхности жирную пленочку, благодаря которой температура приготовления в кастрюле будет немного больше, чем обычно. Благодаря этому трюку, картошка сварится быстрее, — советуют эксперты портала ИА Nord News.
Благодаря добавлению масла картофель не только сварится быстрее, но и получится ароматным и очень вкусным — особенно если вы добавить сливочное масло. Она получится такой рассыпчатой и нежной, что вам не захочется готовить из нее пюре или другие блюда — ароматные «кругляшки» будут отлично смотреться на тарелке сами по себе.
Ранее эксперты рассказали, что нужно добавить в кастрюлю при варке свеклы, чтобы корнеплод сварился очнеь быстро и не потерял при этом яркий и насыщенный цвет.