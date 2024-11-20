Картошка сварится за 10 минут: просто положите в кастрюлю этот секретный ингредиент

Благодаря добавлению масла картофель не только сварится быстрее, но и получится ароматным и очень вкусным — особенно если вы добавить сливочное масло. Она получится такой рассыпчатой и нежной, что вам не захочется готовить из нее пюре или другие блюда — ароматные «кругляшки» будут отлично смотреться на тарелке сами по себе.