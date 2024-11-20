Мать из Кургана оставила ребенка родным и пропала в Екатеринбурге

Posted 20 ноября, 16:28
Published 20 ноября, 16:28
Modified 20 ноября, 16:30
Updated 20 ноября, 16:30
Курганская прокуратура проводит проверку по факту пропажи жительницы Курганской области, которая 6 ноября уехала из родного села, оставив своего ребенка, пишет Ura.ru.
С родными она связалась только один раз — 13 ноября, заявив, что находится в микрорайоне Широкая речка Екатеринбурга и домой к малышу возвращаться не намерена. С тех пор о ней ничего не известно.
Женщина неравнодушна к алкоголю, а также употребляет наркотики, однако раньше из дома никогда не уходила.
Ранее в Екатеринбурге искали девочку в хиджабе, которая ушла из дома после ссоры с родителями.