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Posted 20 ноября, 16:28

Published 20 ноября, 16:28

Modified 20 ноября, 16:30

Updated 20 ноября, 16:30

Жительница Кургана оставила ребенка и затерялась в Екатеринбурге

Мать из Кургана оставила ребенка родным и пропала в Екатеринбурге

20 ноября 2024, 16:28
Фото: 1MI.

Жительница Кургана оставила ребенка и затерялась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут женщину, которая уехала из родного села в Курганской области и потерялась в уральской столице.

Курганская прокуратура проводит проверку по факту пропажи жительницы Курганской области, которая 6 ноября уехала из родного села, оставив своего ребенка, пишет Ura.ru.

С родными она связалась только один раз — 13 ноября, заявив, что находится в микрорайоне Широкая речка Екатеринбурга и домой к малышу возвращаться не намерена. С тех пор о ней ничего не известно.

Женщина неравнодушна к алкоголю, а также употребляет наркотики, однако раньше из дома никогда не уходила.

Ранее в Екатеринбурге искали девочку в хиджабе, которая ушла из дома после ссоры с родителями.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Ребенок#Прокуратура#Женщина#Курган#Екатеринбург#Поиск человека
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