Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков

Затем человеку звонит неизвестный и сообщает, что в службе доставки серьезная отчетность, для которой нужно сообщить код из СМС. После того, как потерпевшие сообщают цифры, собеседник отключается, а граждане вскоре лишаются денег или обнаруживают, что на их имя оформлены кредиты.