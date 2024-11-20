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Posted 20 ноября, 11:07

Published 20 ноября, 11:07

Modified 20 ноября, 11:09

Updated 20 ноября, 11:09

Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков

Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков

20 ноября 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле мошенники придумали новый способ, как выманивать у людей деньги.

Сообщается, что злоумышленники отправляют горожанам цветы или какой-нибудь другой подарок, а затем просят сообщить код якобы для подтверждения доставки, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил».

Аферисты действуют следующим образом: сперва к человеку приезжает курьер и говорит, что он привез подарок и отдает его, при этом ничего не попросив. Получателю имя заказчика не сообщают, говорят, что якобы от анонима.

Затем человеку звонит неизвестный и сообщает, что в службе доставки серьезная отчетность, для которой нужно сообщить код из СМС. После того, как потерпевшие сообщают цифры, собеседник отключается, а граждане вскоре лишаются денег или обнаруживают, что на их имя оформлены кредиты.

Напомним, мошенники в Свердловской области обманывают местных жителей, представляясь сотрудниками организации «Энергосбыт Плюс».

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