Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков

Posted 20 ноября, 11:07
Published 20 ноября, 11:07
Modified 20 ноября, 11:09
Updated 20 ноября, 11:09
Сообщается, что злоумышленники отправляют горожанам цветы или какой-нибудь другой подарок, а затем просят сообщить код якобы для подтверждения доставки, рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил».
Аферисты действуют следующим образом: сперва к человеку приезжает курьер и говорит, что он привез подарок и отдает его, при этом ничего не попросив. Получателю имя заказчика не сообщают, говорят, что якобы от анонима.
Затем человеку звонит неизвестный и сообщает, что в службе доставки серьезная отчетность, для которой нужно сообщить код из СМС. После того, как потерпевшие сообщают цифры, собеседник отключается, а граждане вскоре лишаются денег или обнаруживают, что на их имя оформлены кредиты.
Напомним, мошенники в Свердловской области обманывают местных жителей, представляясь сотрудниками организации «Энергосбыт Плюс».