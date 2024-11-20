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Posted 20 ноября, 13:56

Published 20 ноября, 13:56

Modified 20 ноября, 13:58

Updated 20 ноября, 13:58

На трассе под Нижним Тагилом загорелась фура-лаборатория

На трассе под Нижним Тагилом загорелась фура-лаборатория

20 ноября 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
В десятом часу вечера 19 ноября за Николо-Павловским в пути по Серовской трассе загорелась фура золотодобыдчиков.

Двое находятся в больнице с тяжелыми ожогами.

Согласно информации ИА «Все новости» по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов двигался автобус. Приблизительно на 234 километре неожиданно началось возгорание, перед которым был слышен хлопок. Почти всё сгорело дотла. Вышеуказанный участок дороги был перекрыт на время тушения пожара.

Водитель и пассажир в результате происшествия получили поражение кожных покровов на голове, лице и руках. В настоящий момент они находятся в больнице, состояние тяжелое.

Точная причина случившегося еще выясняется, но уже известно, что в фуре-лаборатории находилось электротехническое оснащение для добычи золота, а также кислородные баллоны, пропан.

Напомним, в Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Возгорание#Трасса#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент
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