На трассе под Нижним Тагилом загорелась фура-лаборатория

Согласно информации ИА «Все новости» по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов двигался автобус. Приблизительно на 234 километре неожиданно началось возгорание, перед которым был слышен хлопок. Почти всё сгорело дотла. Вышеуказанный участок дороги был перекрыт на время тушения пожара.