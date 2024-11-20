На трассе под Нижним Тагилом загорелась фура-лаборатория

Posted 20 ноября, 13:56
Published 20 ноября, 13:56
Modified 20 ноября, 13:58
Updated 20 ноября, 13:58
Двое находятся в больнице с тяжелыми ожогами.
Согласно информации ИА «Все новости» по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов двигался автобус. Приблизительно на 234 километре неожиданно началось возгорание, перед которым был слышен хлопок. Почти всё сгорело дотла. Вышеуказанный участок дороги был перекрыт на время тушения пожара.
Водитель и пассажир в результате происшествия получили поражение кожных покровов на голове, лице и руках. В настоящий момент они находятся в больнице, состояние тяжелое.
Точная причина случившегося еще выясняется, но уже известно, что в фуре-лаборатории находилось электротехническое оснащение для добычи золота, а также кислородные баллоны, пропан.
Напомним, в Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом