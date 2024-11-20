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Posted 20 ноября, 13:04

Published 20 ноября, 13:04

Modified 20 ноября, 13:06

Updated 20 ноября, 13:06

Пастой из соли с зубной пастой вычистила весь дом — бытовую химию больше не покупаю

Пастой из соли с зубной пастой вычистила весь дом — бытовую химию больше не покупаю

20 ноября 2024, 13:04
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Опытные хозяйки знают множество хитрых трюков, с помощью которых их дом всегда сияет чистотой. Например, они смешивают соль с зубной пастой и получают волшебное средство, которое помогает справиться с множеством бытовых трудностей.

Оказывается, что из зубной пасты и соли получается отличное чистящее средство. Паста справляется с загрязнениями, а соль способна разъедать даже стойкий налет, к тому же является отличным абразивом. Лайфхаком поделился автор канала «Советы для дома».

Лайфхак первый: чистим унитаз

Для того, чтобы унитаз был идеально чистым, смешайте соль, зубную пасту и жидкость для мытья посуды в равных пропорциях. Нанесите средство на стенки унитаза, равномерно распределите и оставьте на 25-30 минут для воздействия. Это средство справится с налетом не хуже чистящих гелей и паст с кислотой в составе. Вам останется только пройтись ершиком и промыть все чистой водой.

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Лайфхак второй: чистим грязные смесители

Основа у нас останется той же — соль и зубная паста. А вот вместо геля для посуды мы возьмем уксус. Также смешайте ингредиенты в пропорции 1:1:1 и нанесите на грязные смесители и другие места, где много известкового налета, на 15-20 минут. После этого почистите смеситель губкой — все загрязнения легко отойдут.

Смесители и сантехнику почистите средством из соли и зубной пасты — будут сиятьСмесители и сантехнику почистите средством из соли и зубной пасты — будут сиять
Смесители и сантехнику почистите средством из соли и зубной пасты — будут сиять. Фото: 1MI

Лайфхак третий: чистим плитку, подоконник и белые кроссовки

Если вы хотите привести в порядок плитку на кухне или в ванной, отбелить межплиточные швы, вернуть белизну пожелтевшему пластику или привести в порядок грязные белые кроссовки, приготовьте средство на основе зубной пасты и соли — другие ингредиенты здесь не потребуются. Нанесите смесь на поверхность, оставьте для воздействия, а затем промойте чистой водой.

Ранее эксперты дали полезные советы, как справиться с темным налетом на эмалированной кастрюле.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Унитаз#Чистка#Соль#Зубная паста#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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