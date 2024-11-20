Пастой из соли с зубной пастой вычистила весь дом — бытовую химию больше не покупаю

Для того, чтобы унитаз был идеально чистым, смешайте соль, зубную пасту и жидкость для мытья посуды в равных пропорциях. Нанесите средство на стенки унитаза, равномерно распределите и оставьте на 25-30 минут для воздействия. Это средство справится с налетом не хуже чистящих гелей и паст с кислотой в составе. Вам останется только пройтись ершиком и промыть все чистой водой.