Пастой из соли с зубной пастой вычистила весь дом — бытовую химию больше не покупаю

Posted 20 ноября, 13:04
Published 20 ноября, 13:04
Modified 20 ноября, 13:06
Updated 20 ноября, 13:06
Оказывается, что из зубной пасты и соли получается отличное чистящее средство. Паста справляется с загрязнениями, а соль способна разъедать даже стойкий налет, к тому же является отличным абразивом. Лайфхаком поделился автор канала «Советы для дома».
Для того, чтобы унитаз был идеально чистым, смешайте соль, зубную пасту и жидкость для мытья посуды в равных пропорциях. Нанесите средство на стенки унитаза, равномерно распределите и оставьте на 25-30 минут для воздействия. Это средство справится с налетом не хуже чистящих гелей и паст с кислотой в составе. Вам останется только пройтись ершиком и промыть все чистой водой.
Основа у нас останется той же — соль и зубная паста. А вот вместо геля для посуды мы возьмем уксус. Также смешайте ингредиенты в пропорции 1:1:1 и нанесите на грязные смесители и другие места, где много известкового налета, на 15-20 минут. После этого почистите смеситель губкой — все загрязнения легко отойдут.
Если вы хотите привести в порядок плитку на кухне или в ванной, отбелить межплиточные швы, вернуть белизну пожелтевшему пластику или привести в порядок грязные белые кроссовки, приготовьте средство на основе зубной пасты и соли — другие ингредиенты здесь не потребуются. Нанесите смесь на поверхность, оставьте для воздействия, а затем промойте чистой водой.
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