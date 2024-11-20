Пациентка медцентра в Екатеринбурге умерла сразу после укола

После этого семья умершей назначила еще одну экспертизу — в бюро Санкт-Петербурга. Там заключение оказалось другим. По словам адвоката Бориса Ченцова, ультракаин Д-С применяют только в стоматологии во время удаления зубов. При этом его используют с осторожностью, если у пациента есть проблемы с сердцем или он перенес инсульт.