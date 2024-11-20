Пациентка медцентра в Екатеринбурге умерла сразу после укола

Posted 20 ноября, 09:58
Published 20 ноября, 09:58
Modified 20 ноября, 10:00
Updated 20 ноября, 10:00
Женщина жила в другом регионе и приехала в многопрофильный екатеринбургскую клинику «АнгиоЛайн». Пациентка жаловалась на боль в области виска. Несколько лет назад ей диагностировали артроз височно-нижнечелюстного сустава, пишет Е1.
Ее принял невролог и предложил пациентке поставить уколы лидокаина и дипроспана, чтобы устранить боль. Укол ставился в височно-нижнечелюстной сустав. После этого женщине стало лучше, и спустя 14 дней она снова приехала в центр.
Специалист предложила пациентке усилить блокаду и добавить еще один препарат — ультракаин Д-С, который также используют стоматологи. Та согласилась на процедуру. Врач поставила укол, а когда стала вынимать шприц, пациентка потеряла сознание. У нее остановилось сердце и в течение нескольких секунд женщина скончалась.
Родственники умершей женщины сообщили, что из медцентра им никто не сообщил о случившемся. Им позвонили только из похоронного бюро. Патологоанатом заключил, что причиной смерти пациентки стал анафилактический шок. У нее оказалась аллергия на препарат. При этом анамнезе была указана аллергия на другой препарат — баралгин.
Близкие обратились в СК. В бюро ХМАО-Югры провели экспертизу, в результате которой специалисты не выявили никакой связи между действиями врача и смертью женщины. Также, по мнению эксперта, назначение лекарства было правильное.
После этого семья умершей назначила еще одну экспертизу — в бюро Санкт-Петербурга. Там заключение оказалось другим. По словам адвоката Бориса Ченцова, ультракаин Д-С применяют только в стоматологии во время удаления зубов. При этом его используют с осторожностью, если у пациента есть проблемы с сердцем или он перенес инсульт.
При болезнях сердца следует применять ультракаин Д, в котором нет адреналина. Выяснилось, что у женщины были и инсульт, и проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также тяжелая форма гипертензии. Все эти сведения о своем здоровье она предоставила сотрудникам клиники.
Также вторая экспертиза показала, что пенсионерка скончалась не от анафилактического шока, а из-за препарата, в котором содержался адреналин. Ее родственники обратились в районный суд, чтобы взыскать с медицинского учреждения компенсацию, однако суд не стал удовлетворять требование. Тогда они обратились в облсуд. Вторая инстанция взыскала с центра более двух миллионов рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле умер 17-летний подросток. Его семья считает, что это произошло из-за халатности врачей.