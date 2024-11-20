Пенсионерка пыталась провезти в Екатеринбург 14 кг «люксовых» сумок

Posted 20 ноября, 06:48
Published 20 ноября, 06:48
Modified 20 ноября, 06:50
Updated 20 ноября, 06:50
Сумки были якобы брендовыми, однако у них были признаки подделок. Женщина сначала рассказала, что хотела их продать в магазине ее супруга в Туринске, а затем стала говорить, что она приобрела их для близких, рассказали в пресс-службе региональной таможни.
Партия товара оказалась незадекларированной. За это свердловчанке могут выписать штраф.
Напомним, житель Китая был задержан в Кольцово, когда он пытался ввезти в Екатеринбург незадекларированные палочки для мороженого.