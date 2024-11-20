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Posted 20 ноября, 06:48

Published 20 ноября, 06:48

Modified 20 ноября, 06:50

Updated 20 ноября, 06:50

Пенсионерка пыталась провезти в Екатеринбург 14 кг «люксовых» сумок

Пенсионерка пыталась провезти в Екатеринбург 14 кг «люксовых» сумок

20 ноября 2024, 06:48
Фото: Уральское таможенное управление.
В аэропорту Кольцово таможенники остановили 65-летнюю пассажирку, которая хотела доставить в Екатеринбург из Шарм-Эль-Шейха 14 килограммов сумок.

Сумки были якобы брендовыми, однако у них были признаки подделок. Женщина сначала рассказала, что хотела их продать в магазине ее супруга в Туринске, а затем стала говорить, что она приобрела их для близких, рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Партия товара оказалась незадекларированной. За это свердловчанке могут выписать штраф.

Напомним, житель Китая был задержан в Кольцово, когда он пытался ввезти в Екатеринбург незадекларированные палочки для мороженого.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушение#Штраф#Женщина#Таможня#Кольцово#Туринск#Аэропорт#Сумки#Товар#Екатеринбург
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