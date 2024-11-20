Почему тренд на «зигу» и АУЕ* популярен среди подростков и что с этим делать: мнения

Posted 20 ноября, 10:16
Published 20 ноября, 10:16
Modified 20 ноября, 10:50
Updated 20 ноября, 10:50
В настоящее время полиция Нижнего Тагила проводит проверку по данному инциденту. В распоряжении правоохранителей есть видео, которое уже разошлось по социальным сетям. Полицейские изучают запись, чтобы установить личности участников сборища. Помимо этого, представители МВД уже побывали на месте и опросили директора и персонал.
В социальных сетях тагильчане и не только высказываются по поводу произошедшего. В большинстве своем это негативные комментарии. Люди призывают привлечь к ответственности не только самих нарушителей, но и их родителей, а также руководителей учебных заведений, в которых учатся подростки.
Представители разных сфер деятельности Нижнего Тагила также дают оценку ситуации и размышляют о том, какая существует профилактика подобных инцидентов. Своим мнением поделился член общественного совета при МВД, экс-депутат Леонид Мартюшев.
Я читал о произошедшем в СМИ. Отвечая на вопрос, что делать с такими группами, хочется немного отодвинуться назад: в отдельных случаях с такими подростками уже сложно заниматься. Нужны меры специфические, чтобы влиять на них или перевоспитывать. В воспитательной цепочке с рождения ребенка, во время его роста, — родители влияют на него, однозначно, а также школа и среда, в которую попадает ребенок.
По заверению Леонида Мартюшева, полиция с участием общественного совета в постоянном режиме занимается работой с детьми — посещает школы, учебные заведения, загородные лагеря. Он отмечает, что работа не формальная, а действительно живая. У детей горят глаза.
Роль полиции на примере «Пассажа», к сожалению, требуется только тогда, когда изъяны в родительском и школьном воспитании начинают приводить детей к подобным ситуациям, когда уже следует применять какие-то меры воздействия за такие поступки. Здесь речь идет об ответственности по закону — об административной, может быть, даже уголовной, — поделился с TagilCity.ru член общественного совета при МВД «Нижнетагильское».
По мнению экс-депутата, ситуация, произошедшая в центре Нижнего Тагила 11 ноября, — не безобидный случай, не хулиганство, а деяние, которое очень близко граничит с экстремизмом:
Это довольно-таки не безобидный случай. Я считаю, это не хулиганство, а деяние граничащее с экстремизмом. Участники таких действий сами пока не могут понять, переступили они черту или нет. Многие из них даже не расшифруют эту аббревиатуру. И дело в том, что даже тот, кто не хочет этого делать, он сделает. Надо знать детскую психологию — они будут кричать, чтобы казаться не хуже остальных, чтобы не остаться «белой вороной».
Полиция отдельное внимание должна будет уделить именно тем гражданам, которые затеяли эту «акцию», уверен Леонид Мартюшев.
Есть одно серьезное «но». Судя по видео, один человек все это знает и понимает, — тот который дирижировал. Возраст у него постарше остальных. У него, видимо, задача работать с теми, кто этого не знает, обратить в свою «веру». Я убежден, что с этим человеком разберется полиция и примет меры и отобьет желание заниматься такими делами, — поделился с редакцией TagilCity.ru Леонид Мартюшев.
Давайте разберемся вообще, что такое «зига» и зачем ее до сих пор вспоминают подростки. Вообще, изначально этот жест (приветственное поднятие вытянутой правой руки) назывался «римский салют», пояснил редакции TagilCity.ru историк, сотрудник архива устной истории Никита Трофимов.
Этот жест использовался в качестве воинского приветствия. Можно увидеть даже на картине «Клятва Горациев». Кстати, после распада Римской Империи употребление жеста не прекратилось, однако не носило негативных коннотаций. Последние появились после того, как жест стал использоваться итальянскими фашистами на волне возрождения национального интереса к римской древности, а потом был перенят национал-социалистами в Германии, где сделался обязательным приветствием. К слову, жест использовали и другие союзники Адольфа Гитлера, — пояснил редакции эксперт.
Во второй половине 20 века приветствие «зиг-хайль» (в народе — Зига) стало распространенным в среде право радикальной молодежи (в особенности право радикальных скинхедов — бонхедов), которые в 1990-2000е появились и у нас в России. Несмотря на то, что сейчас в России едва ли можно говорить об организованных ячейках правых радикалов, некоторую сомнительную популярность и ревитализацию субкультуры будет все же справедливым отметить, уверен специалист.
Также историк Никита Трофимов дал свое объяснение тому, по какой причине подростков привлекает подобная идея.
Здесь скорее играют роль не конкретно — идеологические факторы, а простое стремление неуверенной молодежи к сплочению на почве каких-либо идей в условиях политической и социальной турбулентности. Понимаете, ведь радикальная идеология, она всегда опирается прежде всего на силу, а это привлекает подростков. При этом такое внимание ещё может быть связано с обычным подростковым бунтом, стремлением противопоставить какой то свой дискурс старшему поколению, серьезно занятому актуальной политической повесткой. Открыто обозначить свою симпатию к тому, что старшее поколение осуждает и с чем борется. Поэтому здесь, вероятно, стоит вспомнить библейское «ибо не ведают, что творят», — отметил Никита Трофимов.
А тюремное понятие АУЕ*, которое выкрикивали юные тагильчане 11 ноября, для отдельных подростков сейчас играет отдельную роль. Последователи романтизируют уголовный мир и преступный образ жизни и стремятся жить «по понятиям». Они совершают нападения и устраивают бунты, отрицают власть и действующие законы и вообще предпочитают решать любые вопросы при помощи насилия.
Представитель молодежной думы Нижнего Тагила Антон Исаев в беседе с корреспондентом редакции TagilCity.ru подчеркнул, что за такие поступки нужно привлекать к ответственности.
Это дикое видео. Сразу вспомнилась ситуация, произошедшая недавно в одном из колледжей, где студенты сфотографировались со свастикой. И объяснили это «шуткой». Уверен, такую же причину своего поведения назовут и запечатленные на кадрах молодые люди. Они думают, что «весело, прикольно, кек». Что с ними делать? Во-первых, привлечь к ответственности. То, что они совершили, наказуемо. Конечно, в образовательных организациях, где обучаются эти молодые люди, усилят профилактическую работу.
По мнению Антона Исаева, перед охранником, которого видели и знают многие, зачинщики обязаны извиниться. Также молодой депутат дал совет всем, у кого возникают идеи кидать «зигу» и кричать подобные высказывания.
И напоследок совет тем, кто раскидывает руки — потратьте часть своего времени и посмотрите советский документальный фильм «Обыкновенный фашизм», который лично на меня произвел колоссальное впечатление.
По мнению действующего представителя городской думы, который много лет занимается патриотическим воспитанием молодежи, депутата Дмитрия Костенникова, такое поведение не нормально. Народный избранник уверен, что со всем подростками нужно работать и уделять этому большое внимание.
Такое поведение не нормально. Это центр города, это общественное место и таких «акций» не должно быть. В школах нужна конкретная работа с молодежью и помощь всем, кто отвечает за взаимодействие с детьми — тренерам, инструкторам, организаторам. Мы наблюдаем рост подростковой преступности и это не может не волновать. Подростков нужно занимать чем-то, увлекать. Проводить мероприятия, соревнования. Возраст таких подростков на видео — 13-15 лет — это переломный возраст, когда они все впитывают, как губка. Как правило, такие дети — выходцы неблагополучных или неполных семей. Именно их нужно вовлекать в бесплатные занятия чем-либо — спортом, военно-патриотическим воспитанием в клубах. Там создают граждан страны, «нормальных парней», с пониманием, как вести себя в обществе, уважению к старшим, а не только военному делу. Мы должны серьезно к этому отнестись, — поделился с редакцией TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников.
Отдельно стоит отметить, что деятельность по патриотическому воспитанию молодежи реализуется достаточно активно силами администрации города. Так, за 2024 году в Нижнем Тагиле прошли 1165 мероприятий с общим охватом 50891 человек в возрасте 14-35 лет.
В образовательных организациях действуют 34 отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (531 человек) и 9 отрядов Движения юных пограничников (189 человек). Также в учреждениях дополнительного образования работают 3 военно-патриотических объединения с охватом 305 человек. В профессиональных образовательных организациях действует 12 военно-патриотических клубов (отрядов) с охватом более 200 человек. В статусе общественных молодежных объединений в городе ведут свою работу 3 военно-патриотических клуба («Ратник», «Лебяжинец», «Держава») — более 300 человек.
К сожалению, в последнее время социальные сети, доступные для подростков, актуализировали проблему этих самых «зиг» в молодежной среде. В разных регионах России был зафиксирован не один случай с демонстрацией запрещенной символики.
В 2023 году в Ставрополе в местном ТЦ «Космос» задержали двух подростков. Они были, мягко говоря, не в кондиции и попались на том, что славили Гитлера. Один из хулиганов — студент. За его поведение выговор получил директор учебного заведения. Обоим выписали административку за хулиганство.
В 2022 году в Воронеже девушки подросткового возраста «по приколу» зиговали на Аллее Героев. Позже они опубликовали фото в социальных сетях. По факту осквернения воинского мемориала Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Двумя месяцами ранее в этом же регионе двое подростков плясали на могиле ветерана. Сперва весело прыгали по гробницам и справляли на них нужду, а к вечеру того же дня в слезах выложили видео с извинениями.
Также в 2022 году в Москве «зигующих» малолеток избили возмущенные прохожие. Так сказать, самосуд.
Ранее — в 2017 году — в Карелии подросток выложил фото с зигой. После этого в городе случился скандал, высказывались все. На семью нарушителя обрушилось всеобщее давление, больше всего досталось его матери, которой пришлось выслушивать оскорбления в свой адрес.
Вообще, количество подобных видео выросло с 2017 года. По данным Лиги безопасного интернета, с 2013 года показатель увеличился в 4-5 раз. Сейчас это связывают даже с тем, что находятся провокаторы, воздействующие на подростков с территории Украины.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.