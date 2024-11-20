Почему тренд на «зигу» и АУЕ* популярен среди подростков и что с этим делать: мнения

Во второй половине 20 века приветствие «зиг-хайль» (в народе — Зига) стало распространенным в среде право радикальной молодежи (в особенности право радикальных скинхедов — бонхедов), которые в 1990-2000е появились и у нас в России. Несмотря на то, что сейчас в России едва ли можно говорить об организованных ячейках правых радикалов, некоторую сомнительную популярность и ревитализацию субкультуры будет все же справедливым отметить, уверен специалист.