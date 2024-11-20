Подростки в Нижнем Тагиле пришли в Burger King и зиговали

Posted 20 ноября, 05:07
Published 20 ноября, 05:07
Modified 20 ноября, 05:09
Updated 20 ноября, 05:09
По словам очевидца, школьники нецензурно ругались и зиговали, а также кричали «АУЕ*», рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Также один из посетителей кафе рассказал, что в этот момент в заведении находились семьи с маленькими детьми.
Напомним, в Нижних Сергах подросток пнул в школе девочка, которая стояла в это время у окна. Известно, что у них ранее был конфликт. В полиции возбудили уголовное дело, а также вскоре нападавший был задержан.
*АУЕ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.