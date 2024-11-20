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Posted 20 ноября, 05:07

Published 20 ноября, 05:07

Modified 20 ноября, 05:09

Updated 20 ноября, 05:09

Подростки в Нижнем Тагиле пришли в Burger King и зиговали

Подростки в Нижнем Тагиле пришли в Burger King и зиговали

20 ноября 2024, 05:07
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле компания подростков устроила сходку в кафе Burger King, который находится в ТЦ «Александровский пассаж».

По словам очевидца, школьники нецензурно ругались и зиговали, а также кричали «АУЕ*», рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Также один из посетителей кафе рассказал, что в этот момент в заведении находились семьи с маленькими детьми.

Напомним, в Нижних Сергах подросток пнул в школе девочка, которая стояла в это время у окна. Известно, что у них ранее был конфликт. В полиции возбудили уголовное дело, а также вскоре нападавший был задержан.

*АУЕ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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