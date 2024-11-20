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Posted 20 ноября, 06:26

Published 20 ноября, 06:26

Modified 20 ноября, 06:28

Updated 20 ноября, 06:28

После пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации

После пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации

20 ноября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.
18 ноября горела крыша больницы в Екатеринбурге. Небезразличный к происходящему таксист пытался спасти людей, пострадал сам, а в итоге ему грозила депортация.

Султан Абдумаликов работает водителем такси. На момент происшествия он отправлялся на обед, но, увидев огонь, не смог проехать мимо. Невзирая на опасность, он бросился спасать пациентов, в итоге потерял сознание от перенасыщения дымом. В дальнейшем спасатель оказался в токсикоцентр с отравлением.

Уже в больнице оказалось, что мужчина в России находится незаконно. Сам же таксист из Киргизии и приехал сюда в 2011 году, чтобы найти работу. После героического поступка, мигранта ожидала беседа с полицией. Ему грозила депортация из-за отсутствия трудового договора.

По сведениям «КП-Екатеринбург» Султана не депортируют, его лишь попросили в ускоренном темпе оформить недостающие документы.

Напомним, пожар в больнице в Екатеринбурге случился 18 ноября. Пациенты и медперсонал начали самостоятельную эвакуацию. По словам очевидцев, пациенты выпрыгивали из окон.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Герой#Спаситель#Екатеринбург#Мигрант
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