После пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации

Posted 20 ноября, 06:26
Published 20 ноября, 06:26
Modified 20 ноября, 06:28
Updated 20 ноября, 06:28
Султан Абдумаликов работает водителем такси. На момент происшествия он отправлялся на обед, но, увидев огонь, не смог проехать мимо. Невзирая на опасность, он бросился спасать пациентов, в итоге потерял сознание от перенасыщения дымом. В дальнейшем спасатель оказался в токсикоцентр с отравлением.
Уже в больнице оказалось, что мужчина в России находится незаконно. Сам же таксист из Киргизии и приехал сюда в 2011 году, чтобы найти работу. После героического поступка, мигранта ожидала беседа с полицией. Ему грозила депортация из-за отсутствия трудового договора.
По сведениям «КП-Екатеринбург» Султана не депортируют, его лишь попросили в ускоренном темпе оформить недостающие документы.
Напомним, пожар в больнице в Екатеринбурге случился 18 ноября. Пациенты и медперсонал начали самостоятельную эвакуацию. По словам очевидцев, пациенты выпрыгивали из окон.