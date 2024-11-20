После пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации

Уже в больнице оказалось, что мужчина в России находится незаконно. Сам же таксист из Киргизии и приехал сюда в 2011 году, чтобы найти работу. После героического поступка, мигранта ожидала беседа с полицией. Ему грозила депортация из-за отсутствия трудового договора.