Повар из Екатеринбурга угостил Ивлева сырым тестом

Молодому специалисту всего 25 лет, из которых последние 5 он проводит на кухне. Специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Екатеринбуржец без тени сомнения заявляет, что лучше остальных участников шоу. Также называет вяленое мясо своего приготовления лучшим. Но несмотря на это, в финал уральский кулинар не попал.