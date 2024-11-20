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Posted 20 ноября, 05:34

Published 20 ноября, 05:34

Modified 20 ноября, 05:36

Updated 20 ноября, 05:36

Повар из Екатеринбурга угостил Ивлева сырым тестом

Повар из Екатеринбурга угостил Ивлева сырым тестом

20 ноября 2024, 05:34
Фото: 1MI.
19 ноября на телеканале «Пятница!» вышел новый выпуск известного телешоу «Молодые ножи», где ведущим является небезызвестный Константин Ивлев. Участником стал парень из Екатеринбурга — Олег Кеткин.

Молодому специалисту всего 25 лет, из которых последние 5 он проводит на кухне. Специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Екатеринбуржец без тени сомнения заявляет, что лучше остальных участников шоу. Также называет вяленое мясо своего приготовления лучшим. Но несмотря на это, в финал уральский кулинар не попал.

В рамках первого этапа участники должны были с закрытыми глазами определить блюдо и приготовить его. Екатеринбургскому участнику досталось французское блюдо «флуты», которое он не смог угадать, а лишь выдвинул предположение о том, что это сырный суп.

Второй этап предполагает приготовление блюда с установленным главным ингредиентом — это было сливочное масло. Олег решил удивить Ивлева киш лореном с кроликом. К сожалению, не все прошло гладко — тесто французского пирога, приготовленного Кеткиным, оказалось сырым.

Участник из Екатеринбурга не расстроился своему поражению, а увидел в нем точку роста и возможность научиться чему-то новому.

Напомним, ранее жительница Свердловской области стала участницей шоу «Мама в 16».

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