Повар из Екатеринбурга угостил Ивлева сырым тестом

Posted 20 ноября, 05:34
Published 20 ноября, 05:34
Modified 20 ноября, 05:36
Updated 20 ноября, 05:36
Молодому специалисту всего 25 лет, из которых последние 5 он проводит на кухне. Специализируется на русской, французской и «фьюжн» кухнях. Екатеринбуржец без тени сомнения заявляет, что лучше остальных участников шоу. Также называет вяленое мясо своего приготовления лучшим. Но несмотря на это, в финал уральский кулинар не попал.
В рамках первого этапа участники должны были с закрытыми глазами определить блюдо и приготовить его. Екатеринбургскому участнику досталось французское блюдо «флуты», которое он не смог угадать, а лишь выдвинул предположение о том, что это сырный суп.
Второй этап предполагает приготовление блюда с установленным главным ингредиентом — это было сливочное масло. Олег решил удивить Ивлева киш лореном с кроликом. К сожалению, не все прошло гладко — тесто французского пирога, приготовленного Кеткиным, оказалось сырым.
Участник из Екатеринбурга не расстроился своему поражению, а увидел в нем точку роста и возможность научиться чему-то новому.
Напомним, ранее жительница Свердловской области стала участницей шоу «Мама в 16».