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Posted 20 ноября, 14:45

Published 20 ноября, 14:45

Modified 20 ноября, 14:47

Updated 20 ноября, 14:47

Принесли из леса мешок шишек и не нарадуемся — нужны в тысяче разных ситуаций

Принесли из леса мешок шишек и не нарадуемся — нужны в тысяче разных ситуаций

20 ноября 2024, 14:45
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если у вас дома есть сосновые или еловые шишки, которые вы когда-то принесли из леса, то попробуйте найти им достойное применение. Оказывается, шишки в хозяйстве — вещь незаменимая.

Эксперт по домоводству Ирина Полянская предлагает сделать из шишек натуральный ароматизатор, который легко заменит дорогие химические аналоги. Его преимущество — в стойкости аромата и экологичности.

Сделать ароматизатор очень легко. Положите шишки на противень или в форму для запекания, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и прокалите их в течение 20 минут. Затем выключите духовку, выньте шишки и остудите их в течение 20 минут. Далее сложите шишки в большой полиэтиленовый пакет и капните внутрь несколько капель своего любимого эфирного масла. Плотно завяжите пакет и как следует встряхните его, чтобы масло равномерно распределилась по всем шишкам. Оставьте его на неделю. За это время дары леса хорошенько пропитаются вашим любимым запахом.

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Выньте шишки и разложите их в разных комнатах. Едва заметный аромат, смешанный с естественным запахом шишки, постепенно распространится по комнате и создаст атмосферу уюта и комфорта.

А как еще можно использовать шишки?

  • Декор и поделки. Шишки отлично подходят для создания различных поделок и декора. Их можно использовать в рождественских или осенних композициях, гирляндах, венках, свечах и даже в качестве украшений для елки. Покрасьте их в различные цвета, посыпьте блестками и повесьте на дерево.
  • Растопка для камина или костра. Благодаря своей форме и содержанию смолы, шишки хорошо горят и могут использоваться в качестве растопки для каминов или костров на улице.
  • Дренаж в цветочные горшки. Поместите несколько шишек на дно цветочного горшка, чтобы улучшить дренаж и предотвратить гниение корней растений.
  • Кормушка для пернатых. Используйте шишки как естественную кормушку для птиц. Намажьте их маслом или жиром и обваляйте в семенах (например, сырых семечках подсолнечника), чтобы привлечь пернатых гостей в ваш сад.

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