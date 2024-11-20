Принесли из леса мешок шишек и не нарадуемся — нужны в тысяче разных ситуаций

Сделать ароматизатор очень легко. Положите шишки на противень или в форму для запекания, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и прокалите их в течение 20 минут. Затем выключите духовку, выньте шишки и остудите их в течение 20 минут. Далее сложите шишки в большой полиэтиленовый пакет и капните внутрь несколько капель своего любимого эфирного масла. Плотно завяжите пакет и как следует встряхните его, чтобы масло равномерно распределилась по всем шишкам. Оставьте его на неделю. За это время дары леса хорошенько пропитаются вашим любимым запахом.