Принесли из леса мешок шишек и не нарадуемся — нужны в тысяче разных ситуаций

Posted 20 ноября, 14:45
Published 20 ноября, 14:45
Modified 20 ноября, 14:47
Updated 20 ноября, 14:47
Эксперт по домоводству Ирина Полянская предлагает сделать из шишек натуральный ароматизатор, который легко заменит дорогие химические аналоги. Его преимущество — в стойкости аромата и экологичности.
Сделать ароматизатор очень легко. Положите шишки на противень или в форму для запекания, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и прокалите их в течение 20 минут. Затем выключите духовку, выньте шишки и остудите их в течение 20 минут. Далее сложите шишки в большой полиэтиленовый пакет и капните внутрь несколько капель своего любимого эфирного масла. Плотно завяжите пакет и как следует встряхните его, чтобы масло равномерно распределилась по всем шишкам. Оставьте его на неделю. За это время дары леса хорошенько пропитаются вашим любимым запахом.
Выньте шишки и разложите их в разных комнатах. Едва заметный аромат, смешанный с естественным запахом шишки, постепенно распространится по комнате и создаст атмосферу уюта и комфорта.
А как еще можно использовать шишки?
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