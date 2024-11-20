Против экс-главы военно-строительной компании возбуждено еще одно дело

Ранее Сухову и его заместителю, Дмитрию Сергелю, предъявили обвинение в хищении 35 миллионов рублей во время ремонта Пермского госпиталя. В рамках контракта было выделено 190 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, мужчины совершили преступление, фальсифицируя документы.