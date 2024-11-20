Против экс-главы военно-строительной компании возбуждено еще одно дело

Posted 20 ноября, 13:29
Published 20 ноября, 13:29
Modified 20 ноября, 13:31
Updated 20 ноября, 13:31
Следственный комитет сообщает, что Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко 3 года назад приводили в исполнение гособоронзаказ.
Они должны были улучшить условия содержания казарм, однако, часть выделенных средств, путем надбавки к стоимости завершенных работ, они присвоили себе. Сумма нажитого нечестным путем исчисляется несколькими десятками миллионов рублей.
Ранее Сухову и его заместителю, Дмитрию Сергелю, предъявили обвинение в хищении 35 миллионов рублей во время ремонта Пермского госпиталя. В рамках контракта было выделено 190 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, мужчины совершили преступление, фальсифицируя документы.
Ранее стало известно, что перед судом предстанет бывший начальник РЭО ГИБДД Североуральска. Он обвиняется в получении взяток от будущих водителей, чтобы они могли сдать экзамен.