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Posted 20 ноября, 13:29

Published 20 ноября, 13:29

Modified 20 ноября, 13:31

Updated 20 ноября, 13:31

Против экс-главы военно-строительной компании возбуждено еще одно дело

Против экс-главы военно-строительной компании возбуждено еще одно дело

20 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI.
Бывшему начальнику военно-строительной компании, Сергею Сухову, присудили причастность к еще одному уголовному делу по случаю хищения денежных средств, предназначенных для улучшения казарм военной части в Свердловской области.

Следственный комитет сообщает, что Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко 3 года назад приводили в исполнение гособоронзаказ.

Они должны были улучшить условия содержания казарм, однако, часть выделенных средств, путем надбавки к стоимости завершенных работ, они присвоили себе. Сумма нажитого нечестным путем исчисляется несколькими десятками миллионов рублей.

Ранее Сухову и его заместителю, Дмитрию Сергелю, предъявили обвинение в хищении 35 миллионов рублей во время ремонта Пермского госпиталя. В рамках контракта было выделено 190 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, мужчины совершили преступление, фальсифицируя документы.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет бывший начальник РЭО ГИБДД Североуральска. Он обвиняется в получении взяток от будущих водителей, чтобы они могли сдать экзамен.

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