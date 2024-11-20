ПЦБК активно сотрудничает с отечественными производителями химии для ЦБП

Posted 20 ноября, 09:44
Published 20 ноября, 09:44
Modified 20 ноября, 09:44
Updated 20 ноября, 09:44
Сессия стала объединяющей платформой для специалистов сфер целлюлозно-бумажного и химического производства и представителей мира науки.
В качестве главной темы обсуждения участники выбрали сотрудничество между химпромом и целлюлозно-бумажной промышленностью в новых условиях отечественного рынка. В 2022 году западные поставщики покинули РФ. Это заставило российские компании искать варианты импортозамещения и модернизировать локальные технологии, сообщает properm.ru.
Согласно заявлению генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, сотрудничество с химпромом открывает перспективы для разработки инновационных технологий и специализированной продукции.
«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — сказал он.
Участники сессии обсудили нужды ЦБК и возможности химпредприятий. Представители компании «Химпром», которая недавно вышла на рынок химии для ЦБП, презентовали новые разработки компании. В ходе встречи в числе прочего обсуждались проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников сессии — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
На выставке ПЦБК презентовала продукцию компании, в числе которой — макулатурный тарный картон, бумага для гофрирования и гофроупаковки, а также новые решения в области автоматизации. Спикеры компании сообщили о вариантах применения искусственного интеллекта: от выбора резюме соискателей и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.
Ставшая платформой для углубления сотрудничества между целлюлозно-бумажной и химической отраслями исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» является крайне важным мероприятием в условиях новых экономических реалий.