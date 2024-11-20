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Posted 20 ноября, 16:02

Published 20 ноября, 16:02

Modified 20 ноября, 16:04

Updated 20 ноября, 16:04

В Улан-Удэ посадили борт «Уральских авиалиний» из-за дебошира

Самолет «Уральских авиалиний» пришлось посадить в Улан-Удэ из-за дебоша на борту

20 ноября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney.

В Улан-Удэ посадили борт «Уральских авиалиний» из-за дебошира

Пассажир самолета «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Читу, пришлось экстренно посадить в столице Бурятии. Причиной стало неадекватное поведение пассажира на борту.

Мужчина буйно себя вел и устроил драку с экипажем. О происшествии сообщил telegram-канал Aviaincident.

Члены команды не смогли самостоятельно утихомирить дебошира, поэтому запросили экстренную посадку в Улан-Удэ — лайнер приземлился на запасной аэродром города. Пассажира передали стражам правопорядка.

Ранее житель из Первоуральска, возвращавшийся домой с вахты из Нового Уренгоя, закошмарил пассажиров поезда и был снят с рейса.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Самолет#Экстренная посадка#Улан-Удэ#Дебошир#Екатеринбург#Экипаж
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