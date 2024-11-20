Самолет «Уральских авиалиний» пришлось посадить в Улан-Удэ из-за дебоша на борту

Posted 20 ноября, 16:02
Published 20 ноября, 16:02
Modified 20 ноября, 16:04
Updated 20 ноября, 16:04
Мужчина буйно себя вел и устроил драку с экипажем. О происшествии сообщил telegram-канал Aviaincident.
Члены команды не смогли самостоятельно утихомирить дебошира, поэтому запросили экстренную посадку в Улан-Удэ — лайнер приземлился на запасной аэродром города. Пассажира передали стражам правопорядка.
Ранее житель из Первоуральска, возвращавшийся домой с вахты из Нового Уренгоя, закошмарил пассажиров поезда и был снят с рейса.