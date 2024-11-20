Сажи в дымоходе днем с огнем не найдете: ведро отходов в очаг — тяга будет отличной

Posted 20 ноября, 11:11
Published 20 ноября, 11:11
Modified 20 ноября, 11:13
Updated 20 ноября, 11:13
Основная опасность сажи и нагара — в их высокой горючести. Если сажа накапливается в дымоходе или камере сгорания, она может воспламениться от искры или высокого тепла, что приведет к пожару в дымоходе. Пламя быстро распространится на другие части здания, что приведет к очень серьезным последствиям.
Большое количество сажи сужает просвет дымохода, уменьшая эффективность вытяжки. Это приводит не только к ухудшению тяги, но и к тому, что угарный газ заполняет комнаты. Самым «легким» последствием может стать отравление всей семьи, но нередки и смертельные исходы.
Вот почему так важно постоянно следить за состоянием камина или печки, все время проверять тягу и при необходимости прочищать дымоход. Существует также целый ряд профилактических средств, которые помогают уменьшить образование сажи в трубе. Одно из них — это кукурузные кочерыжки.
Высокую эффективность могут показать кукурузные кочерыжки, так как они содержат крахмал. Для получения необходимого эффекта вам понадобится 1 ведро этого отхода. Подожгите дрова, после чего вывалите в печь кочерыжки, — такой совет приводится на портале News102.
Крахмал позволяет размягчить твердую сажу, после чего она сама начнет отваливаться большими кусками. Вам останется только вовремя убирать эти куски из очага. Кстати, если у вас под рукой нет кукурузных початков, можете попробовать сжечь вместе с дровами картофельные очистки, в которых также много крахмала — эффект будет практически тот же.
Однако помните, что профилактические манипуляции не отменяют механическую чистку, которую время от времени все же нужно проводить. Также рекомендуется периодически вызывать профессиональных трубочистов, которые смогут оценить состояние дымохода.
Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы дрова в печи пылали ярко.