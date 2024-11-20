Сажи в дымоходе днем с огнем не найдете: ведро отходов в очаг — тяга будет отличной

Крахмал позволяет размягчить твердую сажу, после чего она сама начнет отваливаться большими кусками. Вам останется только вовремя убирать эти куски из очага. Кстати, если у вас под рукой нет кукурузных початков, можете попробовать сжечь вместе с дровами картофельные очистки, в которых также много крахмала — эффект будет практически тот же.