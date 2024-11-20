Стали известны подробности инцидента с «зигующими» подростками в Нижнем Тагиле

Сама история произошла вечером 11 ноября 2024 года в кафе Burger King в Александровском пассаже. Как рассказал TagilCity.ru директор ресторана, в тот раз в зал зашли двое подвыпивших мужчин, и в какой-то момент в их разговоре стала прослеживаться АУЕшная тема.

Подросткам, находившимся в зале ресторана, показалось это забавным. В какой-то момент все присутствующие стали хлопать и выкрикивать лозунги запрещенного в России АУЕ-движения, а также вскидывать руки в нацистском приветствии и кричать на немецком про диктатора Второй мировой. Подростки собираются тут у нас каждый день, но такое происходит впервые. Все началось, когда в ресторан зашли двое подвыпивших мужчин, начали что-то обсуждать между собой и тема видимо зашла за это запрещенное движение. А потом подростки толпой подхватили эту тему, — рассказал редакции TagilCity.ru, директор ресторана. Подростки в Нижнем Тагиле пришли в Burger King и зиговали Узнать подробнее Кроме того, в новостных пабликах Нижнего Тагила писали, что толпа ребят напала на местного охранника и избила его, после чего мужчина уволился, но эту информацию опроверг директор Burger King Нижний Тагил. С охранником все хорошо, его никто не избивал, он продолжает работать, — уточняет директор ресторана. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося и выясняет все подробности инцидента. Всех участников этой истории на данный момент разыскивают. В отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» данная информация зарегистрирована, организована проверка, изучается видеозапись, опубликованная в социальной сети, с целью установления личностей участников сборища, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства. АУЕ* — движение запрещенное на территории Российской Федерации Фото: tagilcity.ru Читайте также: Нижнем Тагиле подростки плюнули в лицо потерявшему сознание мужчине Ждала из армии, а теперь он в коме: как обычный вечер стал трагедией в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле заключенные оштрафованы за экстремистские татуировки