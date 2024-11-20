Столкновение грузовика и автоваза произошло на свердловской трассе

ГИБДД по Свердловской области сообщает, что водитель LadaGranta — жительница г.

Березовский с опытом управления транспортным средством 25 лет, направлялась с ул.

Высоцкого в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ. Ехала не одна, с ней был пассажир

возрастом 46 лет. Остановившись на обочине, женщина включила аварийную

сигнализацию, а когда решила продолжить движение, выключить её забыла. В этот

момент водитель грузовой машины АФ 77ААLJ-02 двигался в том же направлении и,

применив экстренное торможение, не смог избежать столкновения.