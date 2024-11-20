Столкновение грузовика и автоваза произошло на свердловской трассе

Posted 20 ноября, 15:09
Published 20 ноября, 15:09
Modified 20 ноября, 15:11
Updated 20 ноября, 15:11
Пассажир скончался из-за невнимательности водителя на свердловской трассе.
Поздним вечером 19 ноября произошло ДТП на автодороге Свердловской ТЭЦ-ЖБИ. В
результате 46-летний пассажир скончался, а 50-летняя автоледи в тяжелом
состоянии.
ГИБДД по Свердловской области сообщает, что водитель LadaGranta — жительница г.
Березовский с опытом управления транспортным средством 25 лет, направлялась с ул.
Высоцкого в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ. Ехала не одна, с ней был пассажир
возрастом 46 лет. Остановившись на обочине, женщина включила аварийную
сигнализацию, а когда решила продолжить движение, выключить её забыла. В этот
момент водитель грузовой машины АФ 77ААLJ-02 двигался в том же направлении и,
применив экстренное торможение, не смог избежать столкновения.
К сожалению, пассажир LadaGranta скончался на месте, а женщина, управлявшая
автомобилем, госпитализирована.
Руководители Екатеринбургской Госавтоинспекции приезжали на место происшествия:
замеряли и составляли протокол. По факту дорожно-транспортного происшествия идет
расследование. Окончательная причина случившегося выясняется.
Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости следовать ПДД, быть
внимательными при выполнении манёвров, а также выбирать скорость, которая позволит
им уверенно управлять транспортом.
Ранее стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска.