Сварщик из Свердловской области погиб под Кременной Балкой

Posted 20 ноября, 12:26
Published 20 ноября, 12:26
Modified 20 ноября, 13:51
Updated 20 ноября, 13:51
21 ноября в Березовском простятся с участником СВО рядовым, Сергеем Сергеевичем Серебренниковым. Боец погиб в ДНР при выполнении важного боевого задания 24 октября этого года.
Сергей родился в Березовском, там же окончил СОШ №4, а затем профучилище №67 по специальности сварщик. После службы в армии работал на УЗПС.
Сын погибшего, Дмитрий, сейчас также находится на СВО.
Героя похоронят на Северном кладбище, сообщил в своих соцсетях глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Ранее в Свердловской области простились с метким стрелком.