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Posted 20 ноября, 12:26

Published 20 ноября, 12:26

Modified 20 ноября, 13:51

Updated 20 ноября, 13:51

Сварщик из Свердловской области погиб под Кременной Балкой

Сварщик из Свердловской области погиб под Кременной Балкой

20 ноября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney.
Боец из Свердловской области погиб на СВО под Кременной Балкой.

21 ноября в Березовском простятся с участником СВО рядовым, Сергеем Сергеевичем Серебренниковым. Боец погиб в ДНР при выполнении важного боевого задания 24 октября этого года.

Сергей родился в Березовском, там же окончил СОШ №4, а затем профучилище №67 по специальности сварщик. После службы в армии работал на УЗПС.

Сын погибшего, Дмитрий, сейчас также находится на СВО.

Героя похоронят на Северном кладбище, сообщил в своих соцсетях глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ранее в Свердловской области простились с метким стрелком.

В Каменске-Уральском простились с 51-летним участником СВО Александром Лепихиным
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Умер#Инцидент#Боец СВО#Зона СВО
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