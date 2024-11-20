Свердловский участник СВО из-за бюрократии военного госпиталя остался инвалидом

Posted 20 ноября, 09:43
Published 20 ноября, 09:43
Modified 20 ноября, 09:45
Updated 20 ноября, 09:45
Боец из Свердловской области получил тяжелую контузию головы. Осколки остались в черепе. Однако, после лечения, вместо отбытия домой его снова отправили на фронт.
Это случилось из-за ошибки в данных раненого, а затем сотрудники госпиталя отправили его документы не туда. В результате мужчина с переломом черепа вновь был отправлен в бой. Там он получил еще одно ранение и лишился ноги.
Супруга раненого бойца обратилась к депутату Максиму Иванову. Он через военную прокуратуру помог ускорить бойцу возвращение домой и изготовление для него протеза. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.
Напомним, раненного на СВО екатеринбуржца не принимают в военных госпиталях.