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Posted 20 ноября, 09:43

Published 20 ноября, 09:43

Modified 20 ноября, 09:45

Updated 20 ноября, 09:45

Свердловский участник СВО из-за бюрократии военного госпиталя остался инвалидом

Свердловский участник СВО из-за бюрократии военного госпиталя остался инвалидом

20 ноября 2024, 09:43
Фото: 1MI.
Свердловчанина после тяжелого ранения из-за бюрократии в военном госпитале вместо дома отправили снова в бой.

Боец из Свердловской области получил тяжелую контузию головы. Осколки остались в черепе. Однако, после лечения, вместо отбытия домой его снова отправили на фронт.

Это случилось из-за ошибки в данных раненого, а затем сотрудники госпиталя отправили его документы не туда. В результате мужчина с переломом черепа вновь был отправлен в бой. Там он получил еще одно ранение и лишился ноги.

Супруга раненого бойца обратилась к депутату Максиму Иванову. Он через военную прокуратуру помог ускорить бойцу возвращение домой и изготовление для него протеза. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

Напомним, раненного на СВО екатеринбуржца не принимают в военных госпиталях.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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