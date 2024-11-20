Свидетели дали новые показания по делу о стрельбе в московском офисе Wildberries

Напомним, что это случилось 18 сентября в центре столицы, в Романовом переулке. В офис Wildberries ворвались оснащенные оружием люди в масках. Пострадало 7 человек — они получили ранения, среди них два представителя правоохранительных органов. В результате полученных ранений двое скончались.