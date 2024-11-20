Свидетели дали новые показания по делу о стрельбе в московском офисе Wildberries

Posted 20 ноября, 13:45
Published 20 ноября, 13:45
Modified 20 ноября, 13:53
Updated 20 ноября, 13:53
В связи с новыми обстоятельствами по делу ГСУ СК РФ продлил срок расследования, назначив крайней датой 18 марта предстоящего года — сообщает «Мойка78».
Напомним, что это случилось 18 сентября в центре столицы, в Романовом переулке. В офис Wildberries ворвались оснащенные оружием люди в масках. Пострадало 7 человек — они получили ранения, среди них два представителя правоохранительных органов. В результате полученных ранений двое скончались.
Татьяна Ким, она же основательница маркетплейса, заявляла, что это её муж пытался совершить захват. Однако, Владислав Бакальчук дает иные показания. Сейчас он не задержан. В общей сложности Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.