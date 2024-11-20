tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 13:45

Published 20 ноября, 13:45

Modified 20 ноября, 13:53

Updated 20 ноября, 13:53

Свидетели дали новые показания по делу о стрельбе в московском офисе Wildberries

Свидетели дали новые показания по делу о стрельбе в московском офисе Wildberries

20 ноября 2024, 13:45
Фото: 1MI.
Следственный комитет опросил более 30 свидетелей стрельбы, также были проведены беседы с пострадавшими и обвиняемыми. В дальнейшем будут проведены судебные экспертизы.

В связи с новыми обстоятельствами по делу ГСУ СК РФ продлил срок расследования, назначив крайней датой 18 марта предстоящего года — сообщает «Мойка78».

Напомним, что это случилось 18 сентября в центре столицы, в Романовом переулке. В офис Wildberries ворвались оснащенные оружием люди в масках. Пострадало 7 человек — они получили ранения, среди них два представителя правоохранительных органов. В результате полученных ранений двое скончались.

Татьяна Ким, она же основательница маркетплейса, заявляла, что это её муж пытался совершить захват. Однако, Владислав Бакальчук дает иные показания. Сейчас он не задержан. В общей сложности Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.

#Ирина Кирилова#Общество#Криминал#Стрельба#Расследование#Показания#Дело#Wildberries#Вайлдберриз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика