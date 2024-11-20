Тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира

Posted 20 ноября, 04:48
Published 20 ноября, 04:48
Modified 20 ноября, 04:50
Updated 20 ноября, 04:50
Соревнования, на которых спортсменка защищала честь России и Нижнего Тагила, проходили с 12 по 17 ноября в Москве на стадионе «Авангард». В столицу приехали более 700 участников из разных регионов России и из таких стран, как Беларусь, Израиль, Индия, Казахстан, Монголия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Сирия, Киргизия.
В течение пяти дней атлеты сражались в разных возрастных группах и весовых категориях. Анастасии Тестоедовой удалось взять уверенную победу на первенстве мира в категории — возраст 18-20 лет и вес 52 килограмма. Также девушка выполнила строгий норматив мастера спорта. Она занимается под руководством тренера Юрия Конева в ВПЦ «Вымпел».
Анастасию к нам на занятия в 13 лет привёл её старший брат, и вот сегодня, спустя 6 лет, она — чемпион мира! Это и есть результат упорной работы целой команды! Анастасия выступила не просто за наш родной город и наш любимый клуб — это триумф всей страны! Мы очень ценим и искренне любим нашу талантливую спортсменку! Желаем ей дальнейших ярких побед и новых свершений! — поделился депутат Дмитрий Костенников.