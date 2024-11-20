Тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира

Соревнования, на которых спортсменка защищала честь России и Нижнего Тагила, проходили с 12 по 17 ноября в Москве на стадионе «Авангард». В столицу приехали более 700 участников из разных регионов России и из таких стран, как Беларусь, Израиль, Индия, Казахстан, Монголия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Сирия, Киргизия.