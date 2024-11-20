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Posted 20 ноября, 04:48

Published 20 ноября, 04:48

Modified 20 ноября, 04:50

Updated 20 ноября, 04:50

Тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира

Тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира

20 ноября 2024, 04:48
Фото: Дмитрий Костенников.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Честь Нижнего Тагила на мировых соревнованиях — первенстве мира по универсальному бою — завоевала тагильчанка Анастасия Тестоедова.

Соревнования, на которых спортсменка защищала честь России и Нижнего Тагила, проходили с 12 по 17 ноября в Москве на стадионе «Авангард». В столицу приехали более 700 участников из разных регионов России и из таких стран, как Беларусь, Израиль, Индия, Казахстан, Монголия, Молдова, Сербия, Таджикистан, Сирия, Киргизия.

В течение пяти дней атлеты сражались в разных возрастных группах и весовых категориях. Анастасии Тестоедовой удалось взять уверенную победу на первенстве мира в категории — возраст 18-20 лет и вес 52 килограмма. Также девушка выполнила строгий норматив мастера спорта. Она занимается под руководством тренера Юрия Конева в ВПЦ «Вымпел».

Анастасию к нам на занятия в 13 лет привёл её старший брат, и вот сегодня, спустя 6 лет, она — чемпион мира! Это и есть результат упорной работы целой команды! Анастасия выступила не просто за наш родной город и наш любимый клуб — это триумф всей страны! Мы очень ценим и искренне любим нашу талантливую спортсменку! Желаем ей дальнейших ярких побед и новых свершений! — поделился депутат Дмитрий Костенников.
Фото: Дмитрий Костенников
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