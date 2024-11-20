Тренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенники

Posted 20 ноября, 16:31
Published 20 ноября, 16:31
Modified 20 ноября, 18:07
Updated 20 ноября, 18:07
В Нижнем Тагиле активно обсуждают устроенную подростками акцию, во время которой они выкрикивали экстремистские лозунги и зиговали. Редакция TagilCity.ru поговорила с экспертами и выяснила, почему молодежь допускает подобные выходки, и как на это должны реагировать общество, семья и школа.
На прошлой неделе тагильчанам вновь пришлось дышать формальдегидом — уровень вредного вещества 15 ноября был превышен в 1,4 раза. Таковы результаты замеров поста, который находится в Сухоложском поселке. Превышение содержания вредного вещества в воздухе может стать причиной головной боли и аллергических реакций.
Неизвестный с ником «Дмитрий Чернов» оставляет странные комментарии в «2ГИС». Мужчина предсказывает взрывы в домах и пожары в разных частях города. Неизвестный заявляет, что «вангует». Ранее странная надпись с предсказанием скорого взрыва газа также появилась на стене одной из многоэтажек по улице Октябрьской. Странной «Вангой» уже заинтересовалась полиция.
Зимой снег с улиц Нижнего Тагила снова будет убирать гигантский «железный конь»: завершен ремонт 20-тонного грейдера ДЗ-98. Это самая тяжелая машина российского производства, предназначенная для выполнения самых разных задач в коммунальном хозяйстве — от расчистки дорог до укладки асфальта.
Аферисты в Нижнем Тагиле придумали очередную схему отъема денег у населения. Неизвестные доставляют горожанам разные подарки и цветы якобы от анонима, а затем «представитель» компании по доставке звонит и просит подтвердить оказанную услугу — для этого нужно сообщить некий код из СМС. С помощью этой уловки мошенники крадут деньги с карт и оформляют на своих жертв кредиты.