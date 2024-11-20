Тренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенники

Аферисты в Нижнем Тагиле придумали очередную схему отъема денег у населения. Неизвестные доставляют горожанам разные подарки и цветы якобы от анонима, а затем «представитель» компании по доставке звонит и просит подтвердить оказанную услугу — для этого нужно сообщить некий код из СМС. С помощью этой уловки мошенники крадут деньги с карт и оформляют на своих жертв кредиты.