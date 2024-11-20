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Posted 20 ноября, 16:31

Published 20 ноября, 16:31

Modified 20 ноября, 18:07

Updated 20 ноября, 18:07

Тренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенники

Тренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенники

20 ноября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru выяснил, почему подростки сегодня увлекаются экстремистскими движениями. Тагильчанам пришлось дышать формальдегидом. В городе завелась «Ванга», которая предсказывает взрывы в домах. Убирать снег на улицах будет «железный гигант». Мошенники дарят жителям подарки и крадут деньги с карт.

В Нижнем Тагиле активно обсуждают устроенную подростками акцию, во время которой они выкрикивали экстремистские лозунги и зиговали. Редакция TagilCity.ru поговорила с экспертами и выяснила, почему молодежь допускает подобные выходки, и как на это должны реагировать общество, семья и школа.

Почему тренд на «зигу» и АУЕ* популярен среди подростков и что с этим делать: мнения
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На прошлой неделе тагильчанам вновь пришлось дышать формальдегидом — уровень вредного вещества 15 ноября был превышен в 1,4 раза. Таковы результаты замеров поста, который находится в Сухоложском поселке. Превышение содержания вредного вещества в воздухе может стать причиной головной боли и аллергических реакций.

Формальдегид превысил норму в 1,4 раза в Нижнем Тагиле 15 ноября
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Неизвестный с ником «Дмитрий Чернов» оставляет странные комментарии в «2ГИС». Мужчина предсказывает взрывы в домах и пожары в разных частях города. Неизвестный заявляет, что «вангует». Ранее странная надпись с предсказанием скорого взрыва газа также появилась на стене одной из многоэтажек по улице Октябрьской. Странной «Вангой» уже заинтересовалась полиция.

«Вангую, может взорваться». Мужчина оставляет комментарии о домах в Нижнем Тагиле
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Зимой снег с улиц Нижнего Тагила снова будет убирать гигантский «железный конь»: завершен ремонт 20-тонного грейдера ДЗ-98. Это самая тяжелая машина российского производства, предназначенная для выполнения самых разных задач в коммунальном хозяйстве — от расчистки дорог до укладки асфальта.

Железный гигант вернулся к уборке снега с дорог Нижнего Тагила
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Аферисты в Нижнем Тагиле придумали очередную схему отъема денег у населения. Неизвестные доставляют горожанам разные подарки и цветы якобы от анонима, а затем «представитель» компании по доставке звонит и просит подтвердить оказанную услугу — для этого нужно сообщить некий код из СМС. С помощью этой уловки мошенники крадут деньги с карт и оформляют на своих жертв кредиты.

Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков
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