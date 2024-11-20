В автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда

Posted 20 ноября, 03:39
Published 20 ноября, 03:39
Modified 20 ноября, 03:41
Updated 20 ноября, 03:41
По словам очевидицы, кондукторы прячут наклейки с QR-кодами или говорят, что их не было и никогда не появится, пишет Ура.ру.
Сообщается, что вышеуказанные автобусы принадлежат компании «Авто-Ном». В администрации Екатеринбурга рассказали, что с перевозчиками проведут беседы.
При этом в мэрии отметили, что обязать их участвовать в акции нельзя, можно только снова рассказать, что разница в цене проезда им возмещается.
Напомним, 6 ноября 2024 года в Екатеринбурге пассажиры трамваев и автобусов снова жаловались на нерабочие QR-коды во время платы за поездку.