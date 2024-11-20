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Posted 20 ноября, 03:39

Published 20 ноября, 03:39

Modified 20 ноября, 03:41

Updated 20 ноября, 03:41

В автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда

В автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда

20 ноября 2024, 03:39
Фото: 1MI.
Кондукторы автобусов №80 и 68 в Екатеринбурге стали убирать QR-коды, которые были предназначены для оплаты проезда.

По словам очевидицы, кондукторы прячут наклейки с QR-кодами или говорят, что их не было и никогда не появится, пишет Ура.ру.

Сообщается, что вышеуказанные автобусы принадлежат компании «Авто-Ном». В администрации Екатеринбурга рассказали, что с перевозчиками проведут беседы.

При этом в мэрии отметили, что обязать их участвовать в акции нельзя, можно только снова рассказать, что разница в цене проезда им возмещается.

Напомним, 6 ноября 2024 года в Екатеринбурге пассажиры трамваев и автобусов снова жаловались на нерабочие QR-коды во время платы за поездку.

В метро Екатеринбурга будет введена оплата по QR-кодам
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Перевозчик#Пассажиры#Мэрия#Очевидцы#Общественный транспорт#Екатеринбург#QR-код#Оплата проезда#Кондукторы
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