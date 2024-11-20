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Posted 20 ноября, 07:12

Published 20 ноября, 07:12

Modified 20 ноября, 07:14

Updated 20 ноября, 07:14

В Екатеринбурге из-за риска кишечной инфекции закрыли цех Simple coffee

В Екатеринбурге из-за риска кишечной инфекции закрыли цех Simple coffee

20 ноября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney.
Роспотребнадзор приостановил работу цеха Simple coffee в Екатеринбурге из-за риска кишечной инфекции.

У сотрудника цеха выявлен возбудитель острой кишечной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой обнаружили множество нарушений санитарных норм, включая недостаточную площадь, нарушения потока производства и ненадлежащее оборудование. Также лабораторные анализы готовой продукции показали несоответствие микробиологическим показателям, сообщает ведомство.

Из-за риска распространения инфекции деятельность цеха приостановлена на 60 дней по решению суда. Объект опечатан. Материалы дела направлены в суд.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Роспотребнадзор#Екатеринбург#Инцидент
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