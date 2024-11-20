В Екатеринбурге из-за риска кишечной инфекции закрыли цех Simple coffee

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой обнаружили множество нарушений санитарных норм, включая недостаточную площадь, нарушения потока производства и ненадлежащее оборудование. Также лабораторные анализы готовой продукции показали несоответствие микробиологическим показателям, сообщает ведомство.