В Екатеринбурге из-за риска кишечной инфекции закрыли цех Simple coffee

Posted 20 ноября, 07:12
Published 20 ноября, 07:12
Modified 20 ноября, 07:14
Updated 20 ноября, 07:14
У сотрудника цеха выявлен возбудитель острой кишечной инфекции.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой обнаружили множество нарушений санитарных норм, включая недостаточную площадь, нарушения потока производства и ненадлежащее оборудование. Также лабораторные анализы готовой продукции показали несоответствие микробиологическим показателям, сообщает ведомство.
Из-за риска распространения инфекции деятельность цеха приостановлена на 60 дней по решению суда. Объект опечатан. Материалы дела направлены в суд.
Напомним, кафе в Карпинске закрыли приставы на 30 суток из-за нарушений.