В Екатеринбурге прокуратура проверит школу после драки с переломом

Сейчас идет выяснение обстоятельств случившегося сотрудниками прокуратуры. Если в ходе наблюдения выяснится, что не соблюдаются требования, касаемые охраны жизни и здоровья детей, и будет выявлена недостаточность действий от органов системы профилактики, то будут приняты соответствующие меры.