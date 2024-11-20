В Екатеринбурге прокуратура проверит школу после драки с переломом

Posted 20 ноября, 14:25
Published 20 ноября, 14:25
Modified 20 ноября, 14:27
Updated 20 ноября, 14:27
Согласно сведениям прокуратуры Свердловской области, в начале октября текущего года недалеко от МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 31 в г. Екатеринбург ученик 5 класса нанес телесные повреждения однокласснику. В медицинском учреждении выяснили, что у пострадавшего мальчика перелом стенок орбиты глаза.
Сейчас идет выяснение обстоятельств случившегося сотрудниками прокуратуры. Если в ходе наблюдения выяснится, что не соблюдаются требования, касаемые охраны жизни и здоровья детей, и будет выявлена недостаточность действий от органов системы профилактики, то будут приняты соответствующие меры.
Ранее девочка получила сложный перелом в батутном парке в Екатеринбурге.