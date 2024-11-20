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Posted 20 ноября, 14:25

Published 20 ноября, 14:25

Modified 20 ноября, 14:27

Updated 20 ноября, 14:27

В Екатеринбурге 5-классник проломил стенки орбит глаза однокласснику

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу после драки с переломом

20 ноября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге 5-классник проломил стенки орбит глаза однокласснику

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга, после информирования о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику вблизи образовательной организации, инициировала проверку.

Согласно сведениям прокуратуры Свердловской области, в начале октября текущего года недалеко от МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 31 в г. Екатеринбург ученик 5 класса нанес телесные повреждения однокласснику. В медицинском учреждении выяснили, что у пострадавшего мальчика перелом стенок орбиты глаза.

Сейчас идет выяснение обстоятельств случившегося сотрудниками прокуратуры. Если в ходе наблюдения выяснится, что не соблюдаются требования, касаемые охраны жизни и здоровья детей, и будет выявлена недостаточность действий от органов системы профилактики, то будут приняты соответствующие меры.

Ранее девочка получила сложный перелом в батутном парке в Екатеринбурге.

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