В Екатеринбурге ученик гадалки обманул ее на два миллиона

Posted 20 ноября, 12:53
Published 20 ноября, 12:53
Modified 20 ноября, 12:55
Updated 20 ноября, 12:55
Екатеринбуржец обратился к местной жительнице, владеющей астрологией и практикующей гадания. Он попросил ее научить его эзотерике. Женщина согласилась.
В процессе молодой человек рассказал гадалке, что зарабатывает на крипте и предложил поучаствовать. После того, как женщина передала ему деньги в размере 2,06 млн мужчина бесследно исчез, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Напомним, мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков.