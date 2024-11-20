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Posted 20 ноября, 12:53

Published 20 ноября, 12:53

Modified 20 ноября, 12:55

Updated 20 ноября, 12:55

В Екатеринбурге ученик гадалки обманул ее на два миллиона

В Екатеринбурге ученик гадалки обманул ее на два миллиона

20 ноября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге ученик превзошел своего учителя. Мужчина взял уроки у гадалки и обманул ее на несколько миллионов.

Екатеринбуржец обратился к местной жительнице, владеющей астрологией и практикующей гадания. Он попросил ее научить его эзотерике. Женщина согласилась.

В процессе молодой человек рассказал гадалке, что зарабатывает на крипте и предложил поучаствовать. После того, как женщина передала ему деньги в размере 2,06 млн мужчина бесследно исчез, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков.

Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиков
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенник#Екатеринбург#Инцидент
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