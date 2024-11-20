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Posted 20 ноября, 08:17

Published 20 ноября, 08:17

Modified 20 ноября, 08:19

Updated 20 ноября, 08:19

В Екатеринбурге вдова погибшего участника СВО не может получить обещанные выплаты

В Екатеринбурге вдова погибшего участника СВО не может получить обещанные выплаты

20 ноября 2024, 08:17
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге супруга умершего на СВО бойца не получит выплаты.

Боец умер в зоне СВО год назад от сердечного приступа.

Вдова обратилась в военкомат за выплатами, однако ей выплатили только страховку. В выплатах «путинской» и губернаторской субсидий женщине отказали. Дело в том, что боец умер от заболевания сердца, а не от ранения.

Однако родственники с этим решением не согласны, так как до СВО у бойца не было проблем со здоровьем, — пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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