В Екатеринбурге вдова погибшего участника СВО не может получить обещанные выплаты

Posted 20 ноября, 08:17
Published 20 ноября, 08:17
Modified 20 ноября, 08:19
Updated 20 ноября, 08:19
Боец умер в зоне СВО год назад от сердечного приступа.
Вдова обратилась в военкомат за выплатами, однако ей выплатили только страховку. В выплатах «путинской» и губернаторской субсидий женщине отказали. Дело в том, что боец умер от заболевания сердца, а не от ранения.
Однако родственники с этим решением не согласны, так как до СВО у бойца не было проблем со здоровьем, — пишет Е1.
Напомним, в Свердловской области участник СВО не мог получить положенные ему выплаты.