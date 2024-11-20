tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:41

Published 20 ноября, 14:41

Modified 20 ноября, 14:43

Updated 20 ноября, 14:43

В Екатеринбурге водитель умер за рулем

В Екатеринбурге водитель умер за рулем

20 ноября 2024, 14:41
Фото: Ural Mash.
В Екатеринбурге водителю за рулем стало плохо. Он протаранил несколько машин и умер.

Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Шварца. Водителю автомобиля стало плохо за рулем и он потерял сознание. Так как машина в это время продолжала двигаться, то протаранила несколько автомобилей.

Мужчина скончался в машине до приезда скорой помощи. Его тело спасателям пришлось извлекать из салона через заднюю дверь, сообщает Ural Mash.

По факту ДТП проводится расследование, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят причину гибели водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ранее стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска.

В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Водитель#Екатеринбург#Умер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика