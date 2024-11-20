В Екатеринбурге водитель умер за рулем

Posted 20 ноября, 14:41
Published 20 ноября, 14:41
Modified 20 ноября, 14:43
Updated 20 ноября, 14:43
Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Шварца. Водителю автомобиля стало плохо за рулем и он потерял сознание. Так как машина в это время продолжала двигаться, то протаранила несколько автомобилей.
Мужчина скончался в машине до приезда скорой помощи. Его тело спасателям пришлось извлекать из салона через заднюю дверь, сообщает Ural Mash.
По факту ДТП проводится расследование, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят причину гибели водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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