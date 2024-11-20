В метро в Екатеринбурге ФСБ устроит учения против террористов

Posted 20 ноября, 15:42
Published 20 ноября, 15:42
Modified 20 ноября, 15:44
Updated 20 ноября, 15:44
21 ноября с 00:00 до 16:00 в метро будет проходить антитеррористическое учебное мероприятие не только для сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, экстренных служб, но и для работников метро.
Также управление Федеральной службы безопасности обращается к жителям столицы Среднего Урала с просьбой оказать содействие в проведении учения, выполняя все необходимые указания и инструкции, если таковые будут предоставлены.
Всё остаётся как прежде: расписание не изменится, метро будет работать в штатном режиме.