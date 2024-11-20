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Posted 20 ноября, 15:42

Published 20 ноября, 15:42

Modified 20 ноября, 15:44

Updated 20 ноября, 15:44

В метро в Екатеринбурге ФСБ устроит учения против террористов

В метро в Екатеринбурге ФСБ устроит учения против террористов

20 ноября 2024, 15:42
Фото: 1MI.
Екатеринбургский метрополитен станет площадкой для учений оперативного штаба по антитеррору. Обучение будет длиться 14 часов. Для местных жителей это не станет проблемой — изменений в расписании нет.

21 ноября с 00:00 до 16:00 в метро будет проходить антитеррористическое учебное мероприятие не только для сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, экстренных служб, но и для работников метро.

Также управление Федеральной службы безопасности обращается к жителям столицы Среднего Урала с просьбой оказать содействие в проведении учения, выполняя все необходимые указания и инструкции, если таковые будут предоставлены.

Всё остаётся как прежде: расписание не изменится, метро будет работать в штатном режиме.

#Ирина Кирилова#ФСБ#Обучение#Терроризм#Екатеринбург#Инцидент
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