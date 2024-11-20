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Posted 20 ноября, 04:48

Published 20 ноября, 04:48

Modified 20 ноября, 04:50

Updated 20 ноября, 04:50

В Нижнем Тагиле выбрали УК, которая будет обслуживать дома на Вагонке и Тагилстрое

В Нижнем Тагиле выбрали УК, которая будет обслуживать дома на Вагонке и Тагилстрое

20 ноября 2024, 04:48
Фото: Управление жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле выбрали управляющую компанию для домов, расположенных на улицах Проезжей, Энтузиастов, Хохрякова и Кленовой.

Для отбора УК был проведен конкурс. По его итогам победила организация «Градмаш», рассказали в Управлении ЖКХ Нижнего Тагила.

Управляющая компания приступит к своим обязанностям после того, как областной Департамент жилищного и строительного надзора включит в перечень дома на вышеуказанных улицах.

Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле арестовали счета УК «Городок» за долги по коммунальным услугам.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#ЖКХ#Управляющая компания#Коммунальщики#УК#Жилые дома#Дома#Екатеринбург
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