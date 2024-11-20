В Нижнем Тагиле выбрали УК, которая будет обслуживать дома на Вагонке и Тагилстрое

Posted 20 ноября, 04:48
Published 20 ноября, 04:48
Modified 20 ноября, 04:50
Updated 20 ноября, 04:50
Для отбора УК был проведен конкурс. По его итогам победила организация «Градмаш», рассказали в Управлении ЖКХ Нижнего Тагила.
Управляющая компания приступит к своим обязанностям после того, как областной Департамент жилищного и строительного надзора включит в перечень дома на вышеуказанных улицах.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле арестовали счета УК «Городок» за долги по коммунальным услугам.