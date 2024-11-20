В полиции Нижнего Тагила начали проверку после дебоша подростков в кафе

Posted 20 ноября, 06:15
Published 20 ноября, 06:15
Modified 20 ноября, 06:17
Updated 20 ноября, 06:17
В полицию поступило сообщение о подростках, которые шумели и хулиганили в вышеупомянутом кафе.
В отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» данная информация зарегистрирована, организована проверка, изучается видеозапись, опубликованная в социальной сети, с целью установления личностей участников сборища, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел в торговом центре «Александровский пассаж». Очевидцы рассказали, что подростки нецензурно ругались, а также демонстрировали жест, означающий нацистское приветствие.