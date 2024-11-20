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Posted 20 ноября, 06:15

Published 20 ноября, 06:15

Modified 20 ноября, 06:17

Updated 20 ноября, 06:17

В полиции Нижнего Тагила начали проверку после дебоша подростков в кафе

В полиции Нижнего Тагила начали проверку после дебоша подростков в кафе

20 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле началась проверка по факту хулиганских действий подростков в кафе Burger King.

В полицию поступило сообщение о подростках, которые шумели и хулиганили в вышеупомянутом кафе.

В отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» данная информация зарегистрирована, организована проверка, изучается видеозапись, опубликованная в социальной сети, с целью установления личностей участников сборища, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в торговом центре «Александровский пассаж». Очевидцы рассказали, что подростки нецензурно ругались, а также демонстрировали жест, означающий нацистское приветствие.

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