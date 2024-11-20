В Североуральске начальник РЭО ГИБДД брал деньги за сдачу экзамена на права

Posted 20 ноября, 11:59
Published 20 ноября, 11:59
Modified 20 ноября, 12:01
Updated 20 ноября, 12:01
38-летний гражданин ранее выполнял обязанности начальника экзаменационного отделения ГИБДД. Сейчас ему предъявлено обвинение в получении взятки в значительном объеме через посредника.
Его товарищ, возрастом 42 года, выполнял функцию посредника — передавал денежные средства за оказанную помощь на сдаче теории и практики при сдаче на права. Кроме того, он искал потенциальных клиентов и, желательно, не из Североуральского ГО. Мужчине грозит статья, обвиняющая его в посредничестве при получении взятки.
Помощь заключалась в следующем: на теоретическом экзамене первый обвиняемый при помощи стуков пишущей ручкой или кашлем указывал курсантам на верный ответ теста. На практическом занятии инспектор закрывал глаза на ошибки обучаемых, позволяя тем самым получить заветное «СДАЛ».
На основе всех вышеперечисленных доказательств, предоставленных СУ СК России по Свердловской области, уголовное дело будет направлено в суд.
Напомним, ранее в Первоуральске чиновник доложил о двух мужчинах в ФСБ. Они пытались дать ему взятку.