В Североуральске начальник РЭО ГИБДД брал деньги за сдачу экзамена на права

Его товарищ, возрастом 42 года, выполнял функцию посредника — передавал денежные средства за оказанную помощь на сдаче теории и практики при сдаче на права. Кроме того, он искал потенциальных клиентов и, желательно, не из Североуральского ГО. Мужчине грозит статья, обвиняющая его в посредничестве при получении взятки.