В Свердловской области ожидается приезд Дмитрия Медведева

Posted 20 ноября, 15:03
Published 20 ноября, 15:03
Modified 20 ноября, 15:41
Updated 20 ноября, 15:41
В Свердловскую область в скором времени прибудет Дмитрий Медведев, сообщает URA.RU. Ожидать зампредседателя Совета безопасности России, вероятно, можно 22 ноября, но дата еще не окончательная.
Планируется, что он посетит предприятия, занимающиеся обороной в регионе.
Последний раз Дмитрий посещал регион весной прошлого года. Его целью было проведение совещания на Белоярской АЭС.
Обсуждали вопросы безопасности в атомной сфере и текущей геополитической обстановки. Зампредседателя ждали и в ноябре 2023 года, но по определенным обстоятельствам поездка в Свердловскую область не состоялась.
В Нижнем Тагиле ранее прошли учения спасателей. Они помогли спуститься с подъёмника гражданам, которые там застряли.