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Posted 20 ноября, 15:03

Published 20 ноября, 15:03

Modified 20 ноября, 15:41

Updated 20 ноября, 15:41

В Свердловской области ожидается приезд Дмитрия Медведева

В Свердловской области ожидается приезд Дмитрия Медведева

20 ноября 2024, 15:03
Фото: Личная страница Дмитрия Медведева ВКонтакте.
Дмитрий Медведев посетит Свердловскую область 22 ноября с целью обсуждения вопросов, связанных с деятельностью оборонных предприятий.

В Свердловскую область в скором времени прибудет Дмитрий Медведев, сообщает URA.RU. Ожидать зампредседателя Совета безопасности России, вероятно, можно 22 ноября, но дата еще не окончательная.

Планируется, что он посетит предприятия, занимающиеся обороной в регионе.

Последний раз Дмитрий посещал регион весной прошлого года. Его целью было проведение совещания на Белоярской АЭС.

Обсуждали вопросы безопасности в атомной сфере и текущей геополитической обстановки. Зампредседателя ждали и в ноябре 2023 года, но по определенным обстоятельствам поездка в Свердловскую область не состоялась.

В Нижнем Тагиле ранее прошли учения спасателей. Они помогли спуститься с подъёмника гражданам, которые там застряли.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Дмитрий Медведев#Визит#Екатеринбург#Оборонное предприятие
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