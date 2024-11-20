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Posted 20 ноября, 04:04

Published 20 ноября, 04:04

Modified 20 ноября, 04:06

Updated 20 ноября, 04:06

В Свердловской области появилось опасное сливочное масло из Омска

В Свердловской области появилось опасное сливочное масло из Омска

20 ноября 2024, 04:04
Фото: 1MI.
В магазинах Свердловской области обнаружили опасное сливочное масло, которое было привезено из Омска.

Поддельный товар выявили сотрудники Россельхознадзора, взяв масло «Крестьянское» жирностью 72%, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам анализа выяснилось, что в продукте содержались растительные жиры. Кроме того, на упаковке не было сведений о дате изготовления масла и условиях хранения. Результаты анализа отправили в омский Россельхознадзор.

Напомним, в Екатеринбург привезли большую партию помидоров, которые оказались зараженными.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Омск#Проверка#Свердловская область#Продукты#Здоровье#Россельхознадзор#Подделка#Анализ#Товар#Екатеринбург
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