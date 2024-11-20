В Свердловской области появилось опасное сливочное масло из Омска

Posted 20 ноября, 04:04
Published 20 ноября, 04:04
Modified 20 ноября, 04:06
Updated 20 ноября, 04:06
Поддельный товар выявили сотрудники Россельхознадзора, взяв масло «Крестьянское» жирностью 72%, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По итогам анализа выяснилось, что в продукте содержались растительные жиры. Кроме того, на упаковке не было сведений о дате изготовления масла и условиях хранения. Результаты анализа отправили в омский Россельхознадзор.
Напомним, в Екатеринбург привезли большую партию помидоров, которые оказались зараженными.