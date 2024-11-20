В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

Posted 20 ноября, 13:47
Published 20 ноября, 13:47
Modified 20 ноября, 13:49
Updated 20 ноября, 13:49
В Свердловской области предприятия, занимающиеся разведением птицы увеличили объем производства. Такая же картина наблюдается и в целом по стране. Это привело к тому, что в октябре тушки кур, как размороженные так и замороженные, подешевели. Окорочка также, вместо подорожания подешевели.
Кроме того, богатый урожай помидор привел к тому, что цены на томаты снизились, рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области сливочное масло подешевеет к Новому году