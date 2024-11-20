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Posted 20 ноября, 13:47

Published 20 ноября, 13:47

Modified 20 ноября, 13:49

Updated 20 ноября, 13:49

В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

20 ноября 2024, 13:47
В Свердловской области помидоры и курица стали доступнее.

В Свердловской области предприятия, занимающиеся разведением птицы увеличили объем производства. Такая же картина наблюдается и в целом по стране. Это привело к тому, что в октябре тушки кур, как размороженные так и замороженные, подешевели. Окорочка также, вместо подорожания подешевели.

Кроме того, богатый урожай помидор привел к тому, что цены на томаты снизились, рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области сливочное масло подешевеет к Новому году

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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Мясо#Продукты питания#Екатеринбург
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