В Свердловской области упали цены на помидоры и курицу

В Свердловской области предприятия, занимающиеся разведением птицы увеличили объем производства. Такая же картина наблюдается и в целом по стране. Это привело к тому, что в октябре тушки кур, как размороженные так и замороженные, подешевели. Окорочка также, вместо подорожания подешевели.