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Posted 20 ноября, 16:13

Published 20 ноября, 16:13

Modified 20 ноября, 18:07

Updated 20 ноября, 18:07

В Нижнем Тагиле произошла авария на теплотрассе в районе улицы Восточной

В Тагиле временно отключили отопление в домах на Восточной и Панфилова

20 ноября 2024, 16:13
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле произошла авария на теплотрассе в районе улицы Восточной

В Нижнем Тагиле из-за аварии на теплосетях временно перекрыта подача тепла в дома частного сектора на двух улицах.

Об аварийно-ремонтных работах проинформировали в МУП «Тагилэнерго»

В связи с аварийно-ремонтными работами на теплотрассе в районе дома по ул. Восточная, 15, с 19-00 до 22-00 20.11.2024 закрыта теплотрасса на дома частного сектора: ул. Восточная 30,32,34,36,36а, 38,10,42,44,46,48,48а, 50,52, ул. Панфилова 10,12,14,16, 17,18,19,20,21,23, — говорится в сообщении коммунального предприятия.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на текущую из кранов с питьевой водой грязную жижу.

Из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле без воды остались школа и жилые дома
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ЖКХ#Отопление#Теплосети#Частный сектор#Ремонтные работы#Теплотрасса#Екатеринбург#Авария#МУП Тагилэнерго
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