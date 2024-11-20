В Тагиле временно отключили отопление в домах на Восточной и Панфилова

Posted 20 ноября, 16:13
Published 20 ноября, 16:13
Modified 20 ноября, 18:07
Updated 20 ноября, 18:07
Об аварийно-ремонтных работах проинформировали в МУП «Тагилэнерго»
В связи с аварийно-ремонтными работами на теплотрассе в районе дома по ул. Восточная, 15, с 19-00 до 22-00 20.11.2024 закрыта теплотрасса на дома частного сектора: ул. Восточная 30,32,34,36,36а, 38,10,42,44,46,48,48а, 50,52, ул. Панфилова 10,12,14,16, 17,18,19,20,21,23, — говорится в сообщении коммунального предприятия.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на текущую из кранов с питьевой водой грязную жижу.