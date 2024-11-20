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Posted 20 ноября, 15:43

Published 20 ноября, 15:43

Modified 20 ноября, 15:45

Updated 20 ноября, 15:45

Трое тагильчан пострадали на пожарах за минувшие сутки

В Тагиле за сутки три человека получили травмы и ожоги на пожарах

20 ноября 2024, 15:43
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Трое тагильчан пострадали на пожарах за минувшие сутки

В Нижнем Тагиле три человека получили травмы и ожоги различной степень тяжести во время пожаров.

В районе села Николо-Павловское на трассе Екатеринбург — Серов во вторник, 19 ноября, загорелась фура. Прибывшие спасатели обнаружили, что пламенем охвачен вахтовый автобус Урал-NEXT, сообщили в пресс-службе МЧС.

Внутри транспортного средства находились трое мужчин, которые направлялись в Невьянск. Пострадали двое — пассажиры автобуса 33 и 36-ти лет. У обоих — ожоги рук, лица и головы второй и третьей степени. Они госпитализированы в Демидовскую больницу Нижнего Тагила.

Также во время пожара пострадал пенсионер 1953 года рождения, житель многоэтажки на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Мужчина с первой группой инвалидности и с ограниченными возможностями передвижения не смог позвать на помощь и выполз на лестничную площадку. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. У пострадавшего обожжены 10% поверхности тела.

Ранее в Тагиле сгорели два автомобиля.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Ожоги#Пострадавшие#Травмы#Екатеринбург#МЧС
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