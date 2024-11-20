В Тагиле за сутки три человека получили травмы и ожоги на пожарах

Также во время пожара пострадал пенсионер 1953 года рождения, житель многоэтажки на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Мужчина с первой группой инвалидности и с ограниченными возможностями передвижения не смог позвать на помощь и выполз на лестничную площадку. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. У пострадавшего обожжены 10% поверхности тела.