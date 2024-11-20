В Тагиле за сутки три человека получили травмы и ожоги на пожарах

Posted 20 ноября, 15:43
Published 20 ноября, 15:43
Modified 20 ноября, 15:45
Updated 20 ноября, 15:45
В районе села Николо-Павловское на трассе Екатеринбург — Серов во вторник, 19 ноября, загорелась фура. Прибывшие спасатели обнаружили, что пламенем охвачен вахтовый автобус Урал-NEXT, сообщили в пресс-службе МЧС.
Внутри транспортного средства находились трое мужчин, которые направлялись в Невьянск. Пострадали двое — пассажиры автобуса 33 и 36-ти лет. У обоих — ожоги рук, лица и головы второй и третьей степени. Они госпитализированы в Демидовскую больницу Нижнего Тагила.
Также во время пожара пострадал пенсионер 1953 года рождения, житель многоэтажки на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Мужчина с первой группой инвалидности и с ограниченными возможностями передвижения не смог позвать на помощь и выполз на лестничную площадку. Соседи вызвали скорую помощь и пожарных. У пострадавшего обожжены 10% поверхности тела.
Ранее в Тагиле сгорели два автомобиля.