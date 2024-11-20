«Вангую, может взорваться». Мужчина оставляет комментарии о домах в Нижнем Тагиле

Судя по отзывам, оставленным в «2ГИС», некий пользователь с ником Дмитрий Чернов, периодически публикует комментарии о том, что тот или иной дом может взорваться. Одно из оставленных сообщений касалось именно дома на ГГМ. Вероятно, это просто совпадение, но тем не менее, информация была передана в полицию Нижнего Тагила.