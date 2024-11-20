«Вангую, может взорваться». Мужчина оставляет комментарии о домах в Нижнем Тагиле

Posted 20 ноября, 11:37
Published 20 ноября, 11:37
Modified 20 ноября, 11:39
Updated 20 ноября, 11:39
Накануне в социальных сетях разлетелась информация о том, что на доме №1 по Октябрьскому проспекту появилась надпись с угрозами о взрыве дома. Как выяснила редакция TagilCity.ru, полиция взяла это дело в работу.
Судя по отзывам, оставленным в «2ГИС», некий пользователь с ником Дмитрий Чернов, периодически публикует комментарии о том, что тот или иной дом может взорваться. Одно из оставленных сообщений касалось именно дома на ГГМ. Вероятно, это просто совпадение, но тем не менее, информация была передана в полицию Нижнего Тагила.
Помимо этого, неизвестный «вангует» о взрывах и бомбах в домах Екатеринбурга и прилетах дронов на УВЗ. Добавим, что тот же Дмитрий Чернов 19 ноября оставил сообщение о пожаре в ресторане на ГГМ, в котором двумя днями ранее — 17 ноября — также произошел пожар. Вполне вероятно, по этому гражданину должна быть проведена отдельная проверка.