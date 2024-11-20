Водителям и пешеходам в Свердловской области напомнили о внимательности на дорогах

Пешеходам также стоит быть внимательными. Переходя проезжую часть, нужно обязательно убедиться, что водители вас видят. Для этого рекомендуется снять капюшон, который может ограничить обзор. Кроме того, помните, что тормозной путь автомобиля на заснеженном или мокром асфальте существенно возрастает, поэтому лучше подождать, пока машина полностью остановится перед переходом.