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Posted 20 ноября, 08:24

Published 20 ноября, 08:24

Modified 20 ноября, 08:26

Updated 20 ноября, 08:26

Водителям и пешеходам в Свердловской области напомнили о внимательности на дорогах

Водителям и пешеходам в Свердловской области напомнили о внимательности на дорогах

20 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI.
По данным метеорологов, Свердловская область готовится к снежной погоде. Это означает, что дорожная обстановка может осложниться, поэтому сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам движения о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Водители должны помнить о снижении скорости и увеличении дистанции между транспортными средствами. Боковой интервал тоже играет важную роль — важно оставлять достаточно места для маневра других участников движения. Особое внимание следует уделить поворотам и перестроениям, так как они могут стать причиной аварий в условиях плохой видимости и скользкого покрытия.

Пешеходам также стоит быть внимательными. Переходя проезжую часть, нужно обязательно убедиться, что водители вас видят. Для этого рекомендуется снять капюшон, который может ограничить обзор. Кроме того, помните, что тормозной путь автомобиля на заснеженном или мокром асфальте существенно возрастает, поэтому лучше подождать, пока машина полностью остановится перед переходом.

Соблюдение этих рекомендаций станет залогом безопасности для всех участников городского движения.

Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области ожидаются снег, гололед и ветер.

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#Елизавета Зиборова#Пешеходы#Осадки#Погода#Снегопад#Водители#Предупреждение#Дороги#Синоптики#Екатеринбург
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