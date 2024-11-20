Железный гигант вернулся к уборке снега с дорог Нижнего Тагила

Posted 20 ноября, 13:38
Published 20 ноября, 13:38
Modified 20 ноября, 14:28
Updated 20 ноября, 14:28
Фирма Грейдерсервис из Челябинска несколько дней назад завершила капитальный ремонт тяжелого грейдера ДЗ 98.
Для тех, кто несведущ в технике — это просто железная махина. А для специалистов — самая тяжелая машина российского производства.
В ближайшее время богатырь, весом почти в 20 тонн, выйдет на уборку снега. А летом технику будут использовать при строительстве дорог, сообщает АО «Тагилдорстрой».
Напомним, теплый ангар для спецтехники появился на полигоне ТКО в Краснотурьинске.