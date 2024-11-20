tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 13:38

Published 20 ноября, 13:38

Modified 20 ноября, 14:28

Updated 20 ноября, 14:28

Железный гигант вернулся к уборке снега с дорог Нижнего Тагила

Железный гигант вернулся к уборке снега с дорог Нижнего Тагила

20 ноября 2024, 13:38
Фото: АО «Тагилдорстрой».
В Нижнем Тагиле отремонтировали железного гиганта ДЗ 98.

Фирма Грейдерсервис из Челябинска несколько дней назад завершила капитальный ремонт тяжелого грейдера ДЗ 98.

Для тех, кто несведущ в технике — это просто железная махина. А для специалистов — самая тяжелая машина российского производства.

В ближайшее время богатырь, весом почти в 20 тонн, выйдет на уборку снега. А летом технику будут использовать при строительстве дорог, сообщает АО «Тагилдорстрой».

Напомним, теплый ангар для спецтехники появился на полигоне ТКО в Краснотурьинске.

«Газель» и квадроцикл: для тагильских спасателей купили новую спецтехнику
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Техника#Трактор#Спецтехника#Тракторы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика